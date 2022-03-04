Baransu ve avukatı duruşma salonunu terk etti: ‘Bu bir yargılama değil, bu suça ortak olmayacağız’

Kapatılan Taraf gazetesinin eski yöneticileri Ahmet Altan, Yasemin Çongar, Yıldıray Oğur ve muhabiri Mehmet Baransu’nun yargılandığı davanın 39. duruşması İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mehmet Baransu ve avukatı Çiğdem Koç, mahkemenin haksız yere bütün talepleri reddettiğini belirterek duruşma salonunu terk etti.





Davayı takip eden P24’ün aktardığına göre, davanın duruşmasına 7 yıldır Silivri Cezaevi’nde tutsak edilen gazeteci Mehmet Baransu, taraf avukatları ve emekli Albay Suat Aytın katıldı.





“Egemen Harekât Planı” adlı Genelkurmay’a ait gizli belgenin gazetede yayımlandığı iddiasıyla açılan davanın Haziran ayındaki duruşmasında mütalaasını sunan savcı, Altan, Çongar ve Oğur’un “gizli kalması gereken bilgileri açıklamak” suçlamasıyla cezalandırılmalarını talep etmişti.





Mehmet Baransu’nun ise “devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belgeleri yok etme, tahrip etme, üzerinde sahtecilik yapma, hileyle alma veya çalma”, “gizli kalması gereken bilgileri temin etme” ve “açıklama” suçlarından cezalandırılması talep edilmişti.





Duruşmada savunma yapan Baransu’nun avukatı Çiğdem Koç, müvekkilinin evinde arama yapan polis amiriyle ilgili yapılan suç duyurusunun dosyaya celbini istedi. Koç, arama tutanağının ve arama görüntülerinin dosyaya gelmesi talebinin reddedildiğini ve bunun adil yargılama hakkı ihlali olduğunu söyledi.





SİZİN BU DOSYADA SIRALADIĞIM İŞLEMLERİNİZ HUKUKSUZ DEĞİL, SUÇMUŞ





Av. Koç, “Delilleri toplamadan, hukuki gerekçeden yoksun, somut olgular içermeden haksız yere bütün taleplerimiz reddedildi. Balyoz dosyasında karar veren hâkim savcıların iddianamesine göre, sizin bu dosyada sıraladığım işlemleriniz hukuksuz değil, suçmuş.” İfadelerini kullandı.





Balyoz dosyasında karar veren hakim ve savcılarla ilgili iddianamenin dosyaya getirilmesini talep eden Av. Koç, “Taleplerimiz yerine getirilip akla ve hukuka uygun bir mütalaa olmadığı sürece müvekkil de biz de savunma yapmayacağız. Taleplerimiz uygulanmadan ara karar oluşturursanız ben bu suça ortak olmayacağım ve duruşmayı terk edeceğim.” dedi.





BARANSU: DELİL ÜRETEN, SUÇ İŞLEYEN POLİSLERİ VE SAVCILARI KORUYORSUNUZ





Duruşmada söz alan Mehmet Baransu da Balyoz dosyasında karar veren hakim ve savcılarla ilgili Yargıtay’da süren davanın dosyalarının bu dosyaya getirilmesini talep etti. Baransu, “O dosyanın gelmesi esası ilgilendiriyor. 13. Ağır Ceza Mahkemesi AYM kararına uymamakla meşhur. AYM kararına uyulmuyorsa bile en azından Yargıtay dosyasının getirilmesi gerek. Bu mahkemenin amacı gerçeği ortaya çıkarmak değil mi? O zaman neden delil üreten, suç işleyen polisleri ve savcıları koruyorsunuz, arama kayıtlarını vermiyorsunuz? 11 saatlik arama görüntüsünün 20 dakikasını bana verdiniz. Ama bu görüntülerde arama sırasında bulunduğu iddia edilen Fethullah Gülen CD’sinin nasıl bulunduğu yok. Ben daha emniyete varmadan fezleke hazırlanmış, imajı alınmayan CD’nin içinde ne olduğunu yazmışlar. Müştekiler bu davayı ve mahkemeyi kullanıyorlar. O yüzden müşteki sıfatlarının kaldırılmasını talep ediyorum.” İfadelerini kullandı.









AVUKAT KOÇ: SİZ YARGILAMANIZINI KENDİ KENDİNİZE YAPIN





Mahkeme, dosyaya katkı sağlamayacağından tevsii tahkikat taleplerinin reddine karar verdi. Baransu’nun avukatı Koç, “Bu bir yargılama değil. Duruşmada kalmamızın mantığı yok siz yargılamanızı kendi kendinize yapın. Hukuksuzluğa ortak olmayacağız” dedi.





Av. Koç ve Baransu duruşma salonunu terk etti.





HÜSEYİN ERSÖZ İFTİRALARINA DEVAM ETTİ





Mahkeme başkanı, dosyayı karar bağlayacaklarını belirterek taraflara diyecekleri olup olmadığını sordu. Duruşmaya katılan Çetin Doğan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, “Davaya konu eylemin örgütsel faaliyet olduğu açıktır” iftirasını yineleyerek Baransu’nun cezalandırılmasını istedi.





Yasemin Çongar ve Ahmet Altan’ın avukatı Figen Albuga Çalıkuşu ise, “Egemen Harekât Planı hiçbir yerde yayınlanmadı. Yayınlandığını gösterir hiçbir delil bu dosyanın içinde yok. Tam da aksine AYM’nin bağlayıcı kararı var yayınlanmadığına ilişkin.’’ diye konuştu.





Av. Çalıkuşu, Çongar ve Altan’ın üzerine atılı suçlamaların unsurlarının oluşmadığını belirterek beraat talep etti.





Duruşmaya karar için ara verildi.