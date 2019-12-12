Gazeteciler Mehmet Baransu, Yasemin Çongar, Ahmet Altan, Yıldıray Oğur ve Tuncay Opçin'in sanık olarak yer aldığı davanın bugünkü duruşmasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Baransu aleyhine kurduğu tanık kumpası çöktü.





İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Baransu getirildi. Diğer sanıklar ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada müştekiler Dursun Çiçek ve Suat Aytın da hazır bulundu.





Balyoz davasında yargılanıp beraat eden Ahmet Yavuz, Süha Tanyeri ve Cemal Temizöz davaya katılma talepleri olduğunu belirterek salonda bulundu.





KATILMA TALEPLERİNİN REDDİNE KARAR VERİLDİ





Mahkeme, Cemal Temizöz, Süha Tanyeri ve Ahmet Yavuz'un katılma taleplerinin reddine, önceki celselerde katılmalarına karar verilen Dursun Çiçek ve Suat Aytın'ın aralarında bulunduğu kişilerin ise katılan sıfatlarının devamına karar verdi.





"EVLENDİKTEN BİR HAFTA SONRA DİL ÖĞRENMEK İÇİN AMERİKA'YA GİTTİK"





Duruşmada Mehmet Baransu'nun eski eşi Esra Konur tanık olarak dinlendi.





Konur ifadesinde, Baransu ile İstanbul'da bir İngilizce kursunda tanıştığını, o esnada kendisini öğrenci, Baransu'nun ise yeni mezun olduğunu aktardı. Baransu'nun herhangi bir terör örgütü ile irtibatı olmadığını belirten Konur'a mahkeme başkanı, savcılık ve polisteki ifadesini hatırlattı.





Bunun üzerine Konur, "Ben öyle bir tutanağı okumadım, öyle bir şey söylemedim." dedi.





"CEMAATLE İLGİLİ SOMUT BİR ŞEY GÖRMEDİM"





Konur, "Cemaatle ilgili hiçbir somut bir şey görmedim. Amerika'ya biz dil öğrenmek için gittik. Mehmet ağır işlerde de çalıştı Amerika'da. Evet Türkiye'de Cihan'da da çalıştı. Taraf gazetesine geçti. Tuncay Opçin ile görüştüğünü biliyorum. Mehmet'in ancak ben sadece bir kez hastanede gördüm. Benim gözümle gördüğüm bir şey yok." diye konuştu.





"İÇERİĞİNE BAKMADAN TUTANAK İMZALADIM"





Konur evinin deposundaki aramaya dair şunları söyledi: "Boşandığımız gün, Mehmet'i birlikte oturduğumuz evin sığınağındaki eşyaları almaya çağırdım. Bir kısmını aldı. Bir kısmı kaldı. Kalan eşyaları görevliyle beraber sığınağa indirdik. Maalesef ki, annem ihbar etmiş. 'Burada belgeler var' demiş. Polisler arama yaparken biz baştan sona kadar orada yoktuk. Avukatlarım şahitlik etmemiştir. Bir gün önce Mehmet gözaltına alınmıştı, çocuklar iyi değildi. Ben çocuklarımın yanındaydım. Ondan sonra sayfalarca tutanak imzaladım. İçeriğine bakmadım." dedi.





Başkan, Konur'a ifadesini değiştirmesinde herhangi bir baskı görüp görmediğini sordu. Konur, "Hayır öyle bir durum yok." dedi.







"BU BELGELER DOĞRUSU İSE BİLDİRMEMEK SUÇ OLURDU, DEĞİLSE ORTADA SUÇ YOK"







Duruşmada, sanık Mehmet Baransu'nun eski eşi Esra Konur'un babası Ömer Konur ve aramanın yapıldığı evin apartman görevlisi Bülent Çakmak da tanık olarak dinlendi.





Her iki tanık da sanık Mehmet Baransu'nun terör ile ilgili bir bağlantısını görmediklerini söyledi.





Tanık ifadelerinden sonra sanık Mehmet Baransu, "Tutukluluğa ilişkin hiçbir talebim yok. Taleplerimi yazılı olarak vereceğim." dedi.





Sanık Baransu'nun avukatı Yahya Engin ise, "Bu Balyoz darbe girişimiyle alakalı bir dava değil. Burada belgeler gerçekse bu bir suçtur. Suçu bildirmemekte suçtur. Bu belgeler sahteyse zaten suç konusu bir şey yoktur. Kamera kayıtları yok, tutanak yok. 4 yıl 9 aydır tutukludur. Tutukluluk süresi cezayı çok aşmıştır. Müvekkilim bu dosyada suçsuzdur. Tahliyesini talep ediyorum." dedi.





BİR SONRAKİ DURUŞMA 8 NİSAN 2020 TARİHİNE ERTELENDİ





Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Baransu'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyayı mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderilmesine hükmetti.





Sanıklara esas hakkında savunma yapabilmek için süre vererek, duruşmayı 8 Nisan 2020 tarihine erteledi.