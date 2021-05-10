Samanyolu Haber /Gündem / Barbaros Şansal'dan ilginç analiz /10 Mayıs 2021 16:11

Barbaros Şansal'dan ilginç analiz

Türkiye’yi terk ederek yurtdışına yerleşen ünlü modacı Barbaros Şansal, 15 Temmuz’da devlet eliyle cemaat mensuplarının mallarının yağlanması çağrısı yapıldığı gün Türkiye’den ayrılma kararı aldığını ve Türkiye’de mevcut siyasal rejim sürdüğü müddetçe de Türkiye’ye dönmeyeceğini söyledi.

Şansal'dan ilginç tespit

Youtube’da yayın yapan Bizim TV’de Lale Özan Arslan’ın sorularını cevaplayan Barbaros Şansal önemli açıklamalarda bulundu.


 
1980 darbesinde tutuklanıp sürgün edildiğini ancak Türkiye’de şu an yaşanan dönemin hiçbir zaman yaşanmadığına dikkat çeken Şansal şöyle konuştu:

‘‘Halk o sarayları başına yıkacak, bu kadar hukuksuzluk bu kadar jakoben, bu kadar nobran bir devir hiç yaşamadım. Ben 1980 ihtilalinde tutuklanmış sürgün yemiş adamım ben. Neleri gördük biz Gayrettepe gördük, Selimiye gördük, neler gördük biz böyle bir dönem görmedik. Şu hale bakın yüzbinlerce genç ülkeyi terk ediyor. Bu beyin göçü değil beyin kanaması. Yine yüzbinlerce kişi bir gazete aldı diye bir bankada hesap açtı diye malına mülküne çöküldü. Sermayesi olanın mesleği olanın ne yapıyorsunuz siz. O 15 Temmuz gecesi sahneye çıkıp da ‘bunların mallarını alın, bunların malları size helaldir, ganimettir’ diye bağıran adan kalpten öldü gitti. Ben zaten o adamın konuşmasını gördüğüm gün benim Türkiye Cumhuriyeti’nde kırılma noktamdır. Devletin bayrağının önünde devletin eliyle devletin tasvip ettiği biri çıkıp hukuksuz bir şekilde birtakım insanların mallarının yağmalanmasını çağrı yaptı. Hangi devirde yaşıyorsunuz siz kardeşim. Hangi ülke hangi insan hangi yatırımcı hangi sanatçı, hangi bilim adamı size güvenir? Sonra Konya Yan Sanayi’nde görünmez uçak gemisi yapar. O bile size çoktur bak şimdi ayağını denize bile sokamıyor.’
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