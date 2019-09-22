Barcelona 25 yıldır böyle bir duruma düşmemişti

Barcelona son 25 yılın en kötü sezon başlangıcı yaptı. Son 7 deplasmanda galibiyet alamayan Katalan ekibi, Granada yenilgisi ile 8. basamakta yer aldı.





Geçen sezon ligi şampiyon bitiren ancak Şampiyonlar Ligi’nde hedeflerinin çok uzağında kalan Barcelona bu sezonda lige kötü başladı. Devler Ligi’nde ise ilk maçında sahadan beraberlikle ayrıldı. İspanyol takımı son 25 yıldır böyle bir dönem yaşamadı. Barca ligde 7 puanla 8. sırada bulunuyor.





GRANADA YENİLGİSİNE SERT ELEŞTİRİ





Katalan ekibi 1994-95’ten bu yana en kötü sezon başlangıcını yaparken, Luis Suarez de öz eleştiri yapmaları gerektiğini açıkladı. Granada deplasmanında aldığı 2-0’lık yenilgiyle birlikte Barcelona’nın bu sezon La Liga’da çıktığı beş maçta sadece iki galibiyet alabilmesinin ardından Luis Suarez takımın formsuzluğundan dolayı kaygılandığını itiraf etti. Hafta içinde de Şampiyonlar Ligi’de deplasmanda Borussia Dortmund ile 0-0 berabere kalmış ortaya koyduğu futbol eleştirilmişti. Taraftarlarda alınan sonuçlar sonrası Teknik Direktör Ernesto Valverde’yi sorumlu tutuyor.





SON YEDİ DEPLASMANDA GALİBİYET YOK





Oynadığı tüm turnuvalarda çıktığı son yedi deplasmanda galip gelemeyen ve son 25 yıldaki en kötü sezon başlangıcını yapan Barcelona’da, Granada yenilgisinin ardından kriz daha da derinleşti. Buna karşın Barça’nın ligin zirvesiyle arasında yalnızca üç puanlık fark bulunması taraftarlarda bir teselli oluşturuyor. Messi’nin sezon başı itibariyle yaşadığı sakatlığın da bunda etkisi olduğu belirtiliyor. Suarez ise takım olarak bir an önce toparlanmaları gerektiğini söylüyor.





ENDİŞE VERİCİ CAN YAKICI





Granada maçının ardından konuşan Uruguaylı golcü, “Endişe verici, can yakan ve gerçekten üzerinde durmamız gereken bir yenilgi. Çünkü geliştirmemiz gereken çok şey var” ifadelerini kullandı. Erken yedikleri golün işlerini zorlaştırdığını belirten Suarez, “Topa sahiptik ancak bunu skora çeviremedik. Sahada olanları iyi analiz etmeliyiz” şeklinde konuştu. Barcelona ligde 7 puanla 8. sırada bulunuyor.