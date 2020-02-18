Barcelona başkanı Bartomeu ile ilgili çarpıcı iddia

İspanya’da Barcelona Kulüp Başkanı Josep Maria Bartomeu’nun bazı futbolcular ve teknik direktörler aleyhinde sosyal medyada propaganda yapılması için “troll” hesaplarla anlaşma yaptığı iddia edildi.





İspanya La Liga ekibi Barcelona’da son dönemde yaşanan iç karışıklıklara bir yenisi daha eklendi. Yıldız futbolcu Lionel Messi ve Sportif Direktör Eric Abidal arasında yaşanan krizin ardından Başkan Josep Maria Bartomeu hakkında ortaya atılan iddia ülke gündemini sarstı.





MESSİ – ABİDAL TARTIŞMASI





Geçtiğimiz haftalarda takımdan gönderilen teknik direktör Ernesto Valverde hakkında konuşan Abidal, “Birçok futbolcu memnun değildi ve onun döneminde çok da çalışmıyordu” ifadelerini kullanmış, Arjantinli futbolcu Messi ise bu sözlere sert yanıt vermişti. Yıldız futbolcu Messi, “Oyuncular hakkında konuşurken isim vermeniz gerekiyor. Eğer bunu yapmazsanız söylentiler ve doğru olmayan sözler artıyor ve hepimizi kirletiyor” şeklinde konuşarak Abidal’e tepki göstermişti.





PR ŞİRKETİ İLE SOSYAL MEDYADA PROPAGANDA





Katalan devinde yaşanan bu krizin ardından bugün İspanya basınında çıkan bir haber krizin boyutunu biraz daha arttırdı. Kulüp Başkanı Josep Maria Bartomeu’nun bir PR şirketiyle anlaştığı ve mevcut oyuncular ile eski futbolcular aleyhinde sosyal medyada propaganda yaptırdığı öne sürüldü. İspanya basınındaki haberlerde; Katalan kulübü tarafından kiralanan şirket, Messi, Xavi, Gerard Pique, Pep Guardiola, Carles Puyol ve eski başkan Joan Laporta gibi isimlere saldıran yaklaşık 100 Twitter ve Facebook hesabını yönetiyor.





MESSİ VE PİQUE’YE BASKI, BARTOMEU’YA İTİBAR DESTEĞİ





İddialara göre ilk olarak 2017 yılında ortaya çıkan bu hesaplar, Messi’nin sözleşme yenileme konusunda yönetime zorluk çıkarması hakkında Arjantinli futbolcuya saldırırken, Gerard Pique’ye ise Davis Cup ile ticari anlaşmaları üzerinden saldırıyor. Tüm bunların Başkan Josep Maria Bartomeu’nun itibarını korumak ve koltuğunu sağlamlaştırmak için yaptığı iddia ediliyor.





Barcelona Kulübü ise yaptığı açıklama ile tüm iddiaları reddederken söz konusu şirketle hiçbir şekilde anlaşma yapılmadığı belirtildi. Öte yandan, Barcelona Kulübü’nün konuyla ilgili olarak yasal işlem başlatacağı ifade edildi.