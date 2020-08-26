Barcelona cephesinden yeni Messi mesajı

Barcelona Spor Direktörü Ramon Planes, avukat bürosu aracılığıyla kulübe faks göndererek ayrılma talebini ileten Arjantinli futbolcu Lionel Messi'yi bırakmak istemediklerini söyledi.





Barcelona'nın yeni transferi Francisco Trincao'nun tanıtımında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Planes, Messi'nin ayrılma isteğiyle ilgili, "Bu gerçekten önemli bir haber ama Messi'nin hiçbir şekilde takımdan ayrılmasını düşünmüyoruz çünkü onun kalmasını istiyoruz. Messi'den büyük bir saygıyla konuşmak gerekiyor çünkü dünyanın ve futbol tarihinin en iyisi" dedi.





Planes, teknik direktör Koeman ile ortak görüşünün, Messi'nin öncülüğünde Barcelona takımında "yeni bir kazanma döngüsü oluşturmak" olduğunu kaydetti.





Barcelona alt yapısından yetişen ve 20 yıldır Katalan kulübünün formasını giyen Messi'nin ayrılma talebinin ardından, pazar günü tüm futbolculara yapılacak Covid-19 testine katılması beklenmiyor.





33 yaşındaki Arjantinli futbolcunun 700 milyon Euro olan serbest kalma bedelinin Barcelona'da son bir yılı kalmasından dolayı geçerli olmadığı iddia edilse de, Messi'yi alacak kulübün her türlü şartta bu futbolcuya yılda 100 milyon Euro ödemek zorunda olacağı ileri sürülüyor.



