Samanyolu Haber /Gündem / Barcelona’da Korona virüs şoku /12 Ağustos 2020 13:53

Barcelona’da Korona virüs şoku

La Liga ekiplerinden Barcelona, salı günü yapılan testler sonucunda 1 futbolcunun corona testi pozitif çıktığını açıkladı.

SHABER3.COM

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da corona virüs vakası tespit edildi. İspanyol temsilcisinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada dün 9 futbolcuya yapılan korona virüs testlerinin ardından bir oyuncunun test sonucunun pozitif çıktığı aktarıldı.

İsmi açıklanmayan futbolcunun semptom göstermediği ve evinde karantinaya alındığı ifade edildi. Test sonucu pozitif çıkan futbolcunun, UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Turu'nda oynanacak olan Bayern Münih karşılaşmasına gidecek kafileden kimseyle teması olmadığı aktarıldı.

Barcelona’da gelecek sezon için hazırlık kampında bulunan futbolcuların Pedri, Francisco Trincao, Matheus Fernandes, Todibo, Wague, Alena, Rafinha, Miranda ve Oriol Busquets olduğu açıklandı.

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Turu'nda Alman temsilcisi Bayern Münih ile cuma günü Lizbon'da karşı karşıya gelecek.
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