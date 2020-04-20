Samanyolu Haber /Spor / Barcelona krizden dolayı futbolcularını satıyor! /20 Nisan 2020 21:14

Barcelona krizden dolayı futbolcularını satıyor!

Corona virüsü nedeniyle yaşanan ekonomik sorunu oyuncu satışı ile aşmayı planlayan Barcelona'da, Lionel Messi, Marc-Andre ter Stegen ve Frenkie de Jong dışındaki oyunculara gelecek tekliflerin değerlendirileceği öğrenildi.

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İspanya La Liga devi Barcelona, corona virüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik krizi, oyuncu satışı ile tölere etmenin peşinde. ESPN’de yer alan habere göre satışına izin verilmeyecek üç oyuncu var; Lionel Messi, Marc-Andre ter Stegen ve Frenkie de Jong.

Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada kulübün kendi kaynaklarını kullanarak futbolcu çıkatma konusunda halen iddialı olduğunu belirtirken, yaşanan pandemi krizinden sonra sözleşmelerin de farklı şekilde olacağını dile getirdi.

Bartomeu, “Pandemi nedeniyle transfer pazarında yüksek rakamlar konuşulmayacak” derken “Çok daha fazla takas anlaşması göreceğimizi tahmin ediyorum” sözleriyle yeni anlaşmaların oyuncu takasıyla yapılabileceğinin altını çizdi.

Katalan ekibi daha önce, Braga’dan forvet Francisco Trincao’yu 30 milyon Euro’ya, Las Palmas’tan orta saha Pedri’yi 5 milyon Euro’ya kadrosuna kattığını duyurmuştu.

ESPN kaynaklarına göre; kulüp içerisinde bu transferlerin dışında Lautaro Martinez veye Neymar’ı ya da her iki oyuncuyu beraber transfer etmek için yollar arandığı öğrenildi. 33 yaşındaki tecrübeli stoper Gerard Pique’nin yerine de transfer yapılması planlanıyor.

Kadroda revizyon yapabilmek için kadrodaki bazı oyuncuların satışına izin verilecek. Ancak Lionel Messi, Frenkie de Jong ve kaleci ter Stegen bu isimlerin dışında tutuluyor.

MARTINEZ İÇİN KRİTİK GÖRÜŞME

Inter’den transfer edilmek istenen Lautaro Martinez’in sözleşmesinde, Temmuz ayında devreye girecek olan 111 milyon Euro’ya serbest kalır maddesi bulunuyor. Ama Katalan devi bu parayı ödemeye sıcak bakmıyor. İtalyan ekibiyle yapılan toplantılarda ise bu fiyatın düşürülme olasılığının konuşulduğu kulislerde konuşulan konular arasında.

BİTMEYEN SEVDA: NEYMAR

Barcelona’nın bir diğer gözdesi ise eski futbolcusu Neymar. Barcelona bu sezon başında bir miktar para ve bazı oyuncuların yer aldığı bir teklif yaptı ancak Paris Saint Germain bunu reddetti.

Ancak Neymar’ın PSG ile sözleşmesinin 2022’de sona erecek olmasından dolayı Fransız kulübünün bu kez anlaşmaya yanaşabileceği tahmin ediliyor.

GİTMESİ MUHTEMEL OYUNCULAR

Katalan ekibinde gözden çıkarılanların başında ise Şilili orta saha Arturo Vidal geliyor. Hem PSG hem de Inter’in bu oyuncu ile yakından ilgilendiği bilinirken Rakitic, Carles Alena ve Rafinha da Martinez transferinde etkili rol oynayabilecek oyuncular.

Öte yandan kadrosundaki Fransız oyuncu sayısını arttırmak isteyen Paris Saint Germain’in, Barcelona’da forma giyen çok sayıda Fransız oyuncu ile ilgilenebileceği iddia ediliyor.
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