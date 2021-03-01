Samanyolu Haber /Gündem / Barcelona Kulübü karıştı… Eski başkan Josep Bartomeu tutuklandı! /01 Mart 2021 15:54

Barcelona Kulübü karıştı… Eski başkan Josep Bartomeu tutuklandı!

İspanya La Liga devi Barcelona'da eski başkan Josep Bartomeu, 'BarcaGate' operasyonu kapsamında tutuklandı.

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İspanya’da polisin yaptığı operasyon futbol camiasının gündemini sarstı. Barcelona'nın eski başkanı Josep Maria Bartomeu 'Barçagate' operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

Bartomeu bazı futbolcuların itibarını zedelemeye çalışmak ve yolsuzlukla suçlanıyor.

'BarcaGate' operasyonu kapsamında gözaltına alınan Josep Bartomeu, kulüp üstünde etkisi olan Messi, Pique ve Xavi gibi isimleri, sahte sosyal medya hesapları aracılığıyla itibarlarını zedelemeye çalışması ve yolsuzluk nedeniyle suçlanıyor.

2017'de Katalan basınında çıkan haberlerde Bartomeu ve beraberindeki bazı yöneticilerin, bir şirket kurup sosyal medyadan iyi performans göstermeyen, sözleşme yenileme görüşmelerinde kulübün isteklerine uymayan futbolcularla ilgili kara propaganda yaptırmak için kulübün kaynaklarını kullandıkları ortaya çıkarılmıştı.

Lionel Messi, Gerard Pique ve diğer yıldız oyuncular aleyhine de yapılan bu kara propaganda sonucu takım içinde huzursuzluk çıkmıştı.

Bu sosyal medya paylaşımları yalnızca futbolculara değil ailelerine de yapılan kötü yorumları içeriyordu.

7 ÜST DÜZEY YÖNETİCİ AYRILDI
Dava Eylül 2020’de Barcelona’nın sosyal medya şirketi I3 Ventures hesaplarına gönderilen 200 bin Euro’luk ödemenin ardından ‘açık yolsuzluk işareti’ olarak açılmıştı.

Kulüp o dönem konunun araştırılması için denetim ajansı Price Waterhouse Coopers ile anlaşmıştı. Skandal olayın ortaya çıkmasının ardından 7 üst düzey yönetici (Emili Roussaud, Enrique Tombas, Silvio Elías, Josep Pont, Maria Teixidor, Noelia Ronero ve Jordi Calsamiglia) kulüpten ayrılmak zorunda kaldı.
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