Samanyolu Haber /Spor / Barcelona macerası resmen bitti /30 Haziran 2020 13:18

Barcelona macerası resmen bitti

Milli futbolcu Arda Turan'ın İspanyol devi Barcelona'da 6 Temmuz 2015'te başlayan macerası 30 haziran 2020 itibarıyla resmen son buldu.

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2015 yılında Atletico Madrid'den Barcelona'ya 34 milyon euroya transfer olan Arda Turan'ın Katalan ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran itibarıyla sona erdi.

İspanyol gazeteleri Arda Turan'ın Barcelona kariyerini "Her iki tarafın da bir an önce unutmak isteyeceği türden bir birliktelikti." diye nitelendirdi. 

33 yaşındaki oyuncu artık bonservisi elinde bir futbolcu hâline geldi.

İspanyol Sport gazetesi Arda Turan için ayırdığı köşesinde her şeyin büyük umutlarla başladığını ve Turan'ın 6 ay oynamamayı göze alarak Barcelona forması giydiğine işaret etti. 

Haberde beklentilerin özellikle saha dışındaki hâdiseler sebebiyle sona erdiğinin altını çizildi.

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Valverde yönetimindeki Barcelona'dan 2018 yılında ayrılık kararı alan Arda Turan, ocak ayında 2,5 yıllık anlaşma ile Başakşehir'e kiralanmıştı.

Başakşehir'deki kariyeri de 2020 yılı ocak ayında sona eren Arda Turan, Barcelona tarafından idmanlara dahi çağrılmadı. Arda Turan sözleşmesinin sona ermesini beklemişti ve o gün geldi çattı.
Arda Turan’ın 5 yıllık Barcelona macerası resmen sona erdi

Arda Turan 33 yaşında ve 6 aydır herhangi bir takımla idmanlara katılmadan yeni transfer döneminin açılmasını bekliyor.

Arda Turan geçen devre arası transfer döneminde altyapısından yetiştiği Galatasaray kulübü ile anlaşmaya yaklaşmış; ancak Sarı-Kırmızılı futbol kulübünün yönetim kurulu, teknik direktör Fatih Terim'e rağmen transfere yeşil ışık yakmamıştı.

Arda Turan, Barcelona forması ile çıktığı 55 maçta 15 gol atmıştı.
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