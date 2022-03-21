Samanyolu Haber /Spor / Barcelona, Real Madrid deplasmanında 4-0 kazandı /21 Mart 2022 10:45

Barcelona, Real Madrid deplasmanında 4-0 kazandı

Lider Real Madrid'in ev sahibi olduğu maçta Barcelona deplasmanda 4-0 kazanarak bitime 9 hafta kala 1 maç eksiği ile puan farkını 12’ye indirdi.

Barcelona, Real Madrid deplasmanında 4-0 kazandı



Lider Real Madrid'in ev sahibi olduğu maçta Barcelona deplasmanda 4-0 kazanarak bitime 9 hafta kala 1 maç eksiği ile puan farkını 12’ye indirdi. Barcelona, 7 yıl sonra Bernabeu'da 4 gol atarken ezeli rakibi Real Madrid’in son 4 derbi galibiyet serisine son verdi. Alınan bu sonuçla birlikte Barcelona puanını 54’e çıkarttı. Real Madrid 66 puanda kaldı.

İlk yarısı misafir ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlanan maçı Barcelona, 4-0 kazandı. Karşılaşmada goller, Pierre Aubameyang (2), Ronald Araujo ve Ferran Torres’ten geldi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Barcelona, Real Madrid deplasmanında 4-0 kazandı Sonraki Haber >>

Halepçe Katliamına karşı Hocaefendi’nin tavrı

Halepçe Katliamına karşı Hocaefendi’nin tavrı

AKP-MHP'nin az oyla çok koltuk planı

AKP-MHP'nin az oyla çok koltuk planı

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Kiev'de füzenin düşme anı kamerada

Kiev'de füzenin düşme anı kamerada

Sağlık Çalışanları eylemde

Sağlık Çalışanları eylemde

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ben yoruldum hayat

Ben yoruldum hayat

Ayhan Çarkın itiraf etti

Ayhan Çarkın itiraf etti

Halk yine ayçiçek yağı sırasında

Halk yine ayçiçek yağı sırasında
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:49:28