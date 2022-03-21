Barcelona, Real Madrid deplasmanında 4-0 kazandı









Lider Real Madrid'in ev sahibi olduğu maçta Barcelona deplasmanda 4-0 kazanarak bitime 9 hafta kala 1 maç eksiği ile puan farkını 12’ye indirdi. Barcelona, 7 yıl sonra Bernabeu'da 4 gol atarken ezeli rakibi Real Madrid’in son 4 derbi galibiyet serisine son verdi. Alınan bu sonuçla birlikte Barcelona puanını 54’e çıkarttı. Real Madrid 66 puanda kaldı.





İlk yarısı misafir ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlanan maçı Barcelona, 4-0 kazandı. Karşılaşmada goller, Pierre Aubameyang (2), Ronald Araujo ve Ferran Torres’ten geldi.



