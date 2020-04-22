Samanyolu Haber /Spor / Barcelona tarihinde bir ilk yaşanıyor /22 Nisan 2020 00:22

Barcelona tarihinde bir ilk yaşanıyor

Koronavirüs birçok sektörle birlikte futbol kulüplerini de vurdu. İçinde bulunduğu ekonomik sıkıntıdan çıkma yolları arayan Barcelona'nın da tarihinde ilk defa maçlarını oynadığı Camp Nou stadı için isim sponsorluğu alacağı ifade edildi.

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İspanya'da ekonomik kriz boyutu da endişe verici gözükürken spor kulüplerinin de bu kriz dalgasından etkilenmesi bekleniyor.

Kulüpler maaş kesintisine gitmeye çalışırken, La Liga devi Barcelona, stadyum sponsoru almaya karar verdi. 2020-2021 sezonunda, kulüp tarihinde ilk kez Barcelona’nın efsanevi stadı Camp Nou’nun isminin önüne bir sponsor adı gelecek.

Barcelona’nın resmî internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Elde edilecek gelir ile iki parçaya ayrılan bir fon oluşturacak; fonun bir parçası sponsorlar tarafından yönlendirilecek bir COVID-19 projesi için ayrılacak, fonun geri kalanı ise paralel olarak geliştirilen diğer projeler arasında paylaşılacak."

"Modern tarihimizde emsali olmayan bir global kriz içerisindeyiz"

Katalan ekibinin başkan yardımcısı Jordi Cardoner, "Modern tarihimizde emsali olmayan bir global kriz içerisindeyiz ve cesur olmak ve sahip olduğumuz sorumluluğu düşünmek zorundayız" dedi ve ekledi:

"Bu yüzden kulüp ve Barça vakfı; kulübün Koronavirüs pandemisine ve sonuçlarına karşı savaşmak için mevcut tüm araçlarını kullanmasının hayati önem taşıdığına inanmakta."
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