Samanyolu Haber /Spor / Barcelona ve Atletico Madrid'den 'Arda Turan' mesajı /12 Eylül 2022 21:57

Barcelona ve Atletico Madrid'den 'Arda Turan' mesajı

Bir dönem İspanya'da formasını terlettiği Barcelona ve Atletico Madrid yönetiminden, Arda'nın futbolu bırakma kararı sonrası mesaj geldi.

SHABER3.COM

Galatasaray forması giymeye devam eden Arda Turan'ın futbol bırakma kararı alması büyük yankı buldu.

Bir dönem İspanya'da formasını terlettiği Barcelona ve Atletico Madrid yönetiminden, Arda'nın futbolu bırakma kararı sonrası mesaj geldi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Arda Turan'ın profesyonel futbolcu kariyerine son vermesi İspanya'da da yankı buldu.

İspanya'da 1. ve 2. futbol liglerindeki kulüplerin bağlı olduğu La Liga kurumu, resmi Twitter hesabından "Türk büyüsü kramponlarını asıyor. Yeni döneminde bol şanslar Arda Turan" mesajını paylaştı.

Barcelona Kulübü resmi Türkçe Twitter hesabından, "Her şey için teşekkürler Arda" paylaşımında bulundu. Atletico Madrid ise paylaşımda, "Arda Turan profesyonel futbolcu kariyerini bitirdiğini duyurdu. 4 sezon (2011-2015) 178 resmi maç. Lig, Avrupa Ligi, Avrupa Süper Kupası, Kral Kupası, İspanya Süper Kupası. Bize verdiğin tüm büyük anlar için çok teşekkürler." ifadelerini kullandı.
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