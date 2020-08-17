Samanyolu Haber /Spor / Barcelona'da bir dönem sona erdi /17 Ağustos 2020 23:10

Barcelona'da bir dönem sona erdi

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 8-2 yenilen Barcelona'da teknik direktör Quique Setien'in görevine son verildi.

SHABER3.COM

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 8-2 yenilerek tarihi hezimetlerinden birini yaşayan İspanya La Liga devi Barcelona'da teknik direktör Quique Setien'in görevine son verilirken, yönetim kurulu da erken seçim kararı aldı.

Günlerdir takımın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin takımdan ayrılacağı iddiaları konuşulurken, Yönetim Kurulu bazı kararlar aldı. Teknik Direktör Setien ile yolları ayıran Katalan devi, yeni teknik direktörün birkaç gün içerisinde açıklanacağını duyurdu.

Öte yandan Barcelona'dan yapılan açıklamada 15 Mart 2021'de erken seçim düzenleneceği belirtildi. Barcelona'da teknik direktörlük koltuğuna Ronald Koeman'ın getirilmesi bekleniyor.

13 Ocak 2020'de göreve gelen Setien, 7 aylık sürece Barcelona'nın başında 25 maça çıktı.
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