Samanyolu Haber /Spor / Barcelona'da maaş krizi... Temmuz'a kadar futbolculara ödeme yok /04 Aralık 2020 10:42

Barcelona'da maaş krizi... Temmuz'a kadar futbolculara ödeme yok

Barcelona Futbol Kulübü Başkanı Carles Tusquets, Covid-19 salgınının neden olduğu ekonomik kriz yüzünden zor günler geçirdiklerini belirterek, ocak ayında ödenmesi gereken 6 aylık maaşın ertelenmesi konusunda futbolcular ve diğer kulüp personeliyle anlaşma sağladıklarını söyledi.

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Tusquets, futbolculara altı ay süre için ödenmesi gereken 170 milyon euroluk paranın gelecek 4 yıl içinde yapılacağını bildirdi.

İspanyol basınına konuşan Tusquets “Ekonomik durum endişe verici. Çok kötü ama umut var." açıklamasında bulundu.

"Şu anda sahip olduğumuz anlaşma, nakit sorunu yaşamadan sezonu bitirmemizi sağlıyor. Bu sezon kurtarıldı." diyen Tusquets, "Stadyumlar açıldığında hiçbir şey yapmadan 220 milyon euro gelir elde edeceğiz, sponsorlar sayesinde 320 milyon euro gelecek. Bu olana kadar giderler durmuyor. Şu anda korkunç bir durum var ama stadyumları açtığımızda telafi edebiliriz." dedi.

Detay vermeden kulüpte imza bekleyen yüksek maliyetli faturalar olduğunu aktaran Tusquets, "İmza atmadığımız bazı faturalar var. Bunların net olduğunu düşünmediğimizden imza sorumluluğu almak istemiyoruz. Bunlar, iyi hazırlanmamış ya da piyasa değerinde olmadığını düşündüğümüz şeyler. Gelecek kulüp başkanına bunları aktaracağız." ifadelerini kullandı.

"Messi'yi satmak arzulanabilir bir şey olabilirdi"

Sezon öncesinde tartışma konusu olan Lionel Messi'nin takımdan ayrılma talebiyle ilgili bir soruya da cevap veren Tusquets, "Ekonomik olarak bakıldığında Messi'yi satmak arzulanabilir bir şey olabilirdi ama bunu teknik kadroya sormak lazımdı." değerlendirmesini yaptı.

Tusquets ayrıca, Fransa'nın Paris Saint Germain takımında forma giyen Brezilyalı futbolcu Neymar'ın Barcelona'ya geri dönmesinin ancak "bedavaya gelmesi ya da yeni gelecek başkanın şapkadan tavşan çıkarmasıyla olabileceğini" söyledi.

Katalan kulübünde yeni başkanın belirlenmesi için 24 Ocak'ta seçim var

Barcelona'da eski başkan Josep Maria Bartomeu ve yönetim kurulunun ekim ayında istifasının ardından geçici olarak kulüp başkanlığına Carles Tusquets getirilmişti.

Katalan kulübünde yeni başkanın belirlenmesi için 24 Ocak'ta seçim yapılması öngörülürken, 9 aday arasından Joan Laporta ve Victor Font favori gösteriliyor.
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