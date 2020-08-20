Samanyolu Haber /Spor / Barcelona'da Messi dönemi sona mı eriyor? /20 Ağustos 2020 22:57

Barcelona'da Messi dönemi sona mı eriyor?

Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih'e 8-2 kaybetmesi sonrasında kulüpteki çalkantı devam ediyor. Katalan ekibinyle özdeşleşen isimlerden Messi'nin de takımdan ayrılmak istediği belirtiliyor.

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Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, yeni teknik direktör Ronald Koeman'la görüşerek Barcelona'da kendisine ait bir gelecek görmediğini belirtti.

Bayern Münih'e 8-2 gibi tarihi bir sonuçla yenilen ve Şampiyonlar Ligi'nden elenen Barcelona'da hareketli günler yaşanmaya devam ediyor.

Bayern maçı sonrası teknik direktör Quique Setien ve sportif direktör Eric Abidal ile yollar ayrılmış ve teknik direktörlük görevine Hollandalı Ronald Koeman getirilmişti.

Katalan radyosu RAC1'in geçtiği habere göre Lionel Messi, yeni teknik direktör Koeman ile bir görüşme gerçekleştirdi ve Barcelona'da kendine dair bir gelecek görmediğini ancak sözleşmesinden doğan konular sebebiyle ayrılma konusunun kolay olmadığını iletti.

Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, Lionel Messi'nin takımda kalacağını söylemişti.

33 yaşındaki Lionel Messi'nin Barcelona ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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