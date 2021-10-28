Samanyolu Haber /Spor / Barcelona'da Ronald Koeman dönemi sona erdi /28 Ekim 2021 10:18

Barcelona'da Ronald Koeman dönemi sona erdi

Barcelona, Hollandalı teknik direktör Ronald Koeman'la yolları ayırdı.

SHABER3.COM

İspanya'nın Barcelona Kulübü, Hollandalı teknik direktör Ronald Koeman'ın görevine son verdi.

Barcelona Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Barcelona Kulübü, A takımın teknik direktörü Ronald Koeman'ı bu akşam görevinden aldı. Kulüp Başkanı Joan Laporta, Rayo Vallecano yenilgisinin ardından kararı kendisine bildirdi" denildi.

Koeman'ın bu perşembe kulüp tesislerinde takıma veda edeceği belirtilen açıklamada, Hollandalı teknik adama yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek kariyerinde başarı dilendi.

Barcelona, 15 puanla 9. sırada olduğu ligde bu sezon şimdiye kadar oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Katalan takımı, geçen hafta sonu sahasında oynadığı maçta Real Madrid'e 2-1 yenildikten sonra dün akşam da deplasmanda Rayo Vallecano'ya 1-0 mağlup oldu.


Barcelona'da yaklaşık 15 ay görev yapan Koeman, toplamda 67 maça takımın başında çıkarak 39 galibiyet, 16 mağlubiyet ve 12 beraberlik aldı.

Koeman, Barcelona ile geçen sezon Kral Kupası'nı kazandı.

İspanyol basını, Barcelona'da Koeman'ın yerine gelebilecek en güçlü teknik direktör adayının Xavi Hernandez olduğunu iddia ediyor.
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