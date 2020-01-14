Barcelona'da sürpriz ayrılık

İspanya Süper Kupası yarı finalinde Atletico Madrid’e elenen Barcelona, Suudi Arabistan dönüşü Valverde’nin görevine son verdi.





Valverde; Barcelona'da 2 İspanya Ligi, 1 İspanya Kupası, 1 İspanya Süper Kupası şampiyonluğuna imza atmıştı.





Katalan ekibinin Valverde’nun yerine Quique Setien ile anlaştı. 61 yaşındaki teknik adam ile 30 Haziran 2022 yılına kadar anlaşma imzalayan Barcelona, resmi sitesinden yeni hocasına "Hoş geldin" mesajı yayımladı.





YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜN 95 MAÇTA 1,46 PUAN ORTALAMASI VAR





Son olarak İspanya’da Real Betis’i çalıştıran Quique Setien, takımının başında çıktığı 95 maçta 1,46 puan ortalaması tutturdu.





Kariyerine Racing Santander’i çalıştırarak başlayan Quique Setien, Real Betis’ten önce sırasıyla Ekvator Ginesi Milli Takımı, Logrones, Lugo ve Las Palmas’ı çalıştırmıştı.





Barcelona’nın görevine son verdiği Ernesto Valverde ise Katalan ekibinin başında 145 maça çıkarken, 2,23 puan ortalamasına ulaşmıştı.