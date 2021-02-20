Bardağı taşıran son damla’ diyen eski bakan AKP’den istifa etti

AKP Eski Tarım ve Orman Bakanı ve Urfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba’nın AKP’den istifa ettiği iddia edildi. Edinilen bilgiye göre Fakıbaba’nın notere giderek istifa ettiği ve istifa dilekçesini de danışmanı aracılığıyla AKP Genel Merkezine gönderildiği belirtildi.
Fakıbaba’nın geçtiğimiz günlerde attığı “Bazen bütün izlerin birbirine karışması, bardağı taşıran son damla olur…” tweet, istifa mı edecek yorumlarına neden olurken olayın perde arkası merak ediliyordu. Eşref Fakıbaba’nın attığı bu tweetin altından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye karşı oluşan tepki çıktı.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nda iddiaya göre, AKP’li Ahmet Eşref Fakıbaba’nın en yakın arkadaşı Emin İzol’un görevden alınması bardağı taşıran son damla oldu. Urfagaste.com'un haberine göre vekil Fakıbaba eşi Gül Fakıbaba'dan dahi habersiz aldığı istifa kararının ardından tek başına notere giderek istifa dilekçesini verdi.
NUMAN KURTULMUŞ VAZGEÇİRMEYE ÇALIŞTI
Kulislerde konuşulan iddialara göre, Fakıbaba’nın bu duruma çok üzüldüğü ve notere giderek AKP’den istifa ettiği ve istifa dilekçesini de danışmanı aracılığıyla AKP Genel Merkezine gönderdiği kaydedildi.
AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin’in durumu öğrenince AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’a ilettiği, Numan Kurtulmuş’un da beraberinde bir ekiple Fakıbaba’yı evinde ziyaret ederek, istifa kararından vazgeçirmeye çalıştıkları dile getirildi.
İddialara göre Kurtulmuş’un ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonla görüşen Fakıbaba’nın rahatsızlıklarını ilettiği ifade edilirken, bu rahatsızlıklarının başında da Tarım ve Orman Bakanlığında kendisi döneminde atanan bürokratlara yapılan haksızlıkları anlattığı belirtildi.
ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK
İstifasını noterden çekmediği kaydedilen Fakıbaba’nın, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yüz yüze görüşeceği kaydediliyor. Diğer yandan eski AKP Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu’nun torunu İbrahim Eyyüpoğlu’nun Haliliye İlçe Başkanlığına getirilmesinin de Fakıbaba’yı rahatsız ettiği kaydediliyor.