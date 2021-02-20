Bardağı taşıran son damla’ diyen eski bakan AKP’den istifa etti

AKP Eski Tarım ve Orman Bakanı ve Urfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba’nın AKP’den istifa ettiği iddia edildi. Edinilen bilgiye göre Fakıbaba’nın notere giderek istifa ettiği ve istifa dilekçesini de danışmanı aracılığıyla AKP Genel Merkezine gönderildiği belirtildi.





Fakıbaba’nın geçtiğimiz günlerde attığı “Bazen bütün izlerin birbirine karışması, bardağı taşıran son damla olur…” tweet, istifa mı edecek yorumlarına neden olurken olayın perde arkası merak ediliyordu. Eşref Fakıbaba’nın attığı bu tweetin altından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye karşı oluşan tepki çıktı.







