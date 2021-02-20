Samanyolu Haber /Gündem / Bardağı taşıran son damla’ diyen eski bakan AKP’den istifa etti /20 Şubat 2021 12:19

Bardağı taşıran son damla’ diyen eski bakan AKP’den istifa etti

AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba’nın Tarım Bakanlığı döneminde atadığı bürokratların neredeyse tamamı Bekir Pakdemirli döneminde görevden alındı.

SHABER3.COM

AKP Eski Tarım ve Orman Bakanı ve Urfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba’nın AKP’den istifa ettiği iddia edildi. Edinilen bilgiye göre Fakıbaba’nın notere giderek istifa ettiği ve istifa dilekçesini de danışmanı aracılığıyla AKP Genel Merkezine gönderildiği belirtildi. 

Fakıbaba’nın geçtiğimiz günlerde attığı “Bazen bütün izlerin birbirine karışması, bardağı taşıran son damla olur…” tweet, istifa mı edecek yorumlarına neden olurken olayın perde arkası merak ediliyordu. Eşref Fakıbaba’nın attığı bu tweetin altından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye karşı oluşan tepki çıktı.


Tarım ve Orman Bakanlığı’nda iddiaya göre, AKP’li Ahmet Eşref Fakıbaba’nın en yakın arkadaşı Emin İzol’un görevden alınması bardağı taşıran son damla oldu. Urfagaste.com'un haberine göre vekil Fakıbaba eşi Gül Fakıbaba'dan dahi habersiz aldığı istifa kararının ardından tek başına notere giderek istifa dilekçesini verdi.

NUMAN KURTULMUŞ VAZGEÇİRMEYE ÇALIŞTI

Kulislerde konuşulan iddialara göre, Fakıbaba’nın bu duruma çok üzüldüğü ve notere giderek AKP’den istifa ettiği ve istifa dilekçesini de danışmanı aracılığıyla AKP Genel Merkezine gönderdiği kaydedildi.

AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin’in durumu öğrenince AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’a ilettiği, Numan Kurtulmuş’un da beraberinde bir ekiple Fakıbaba’yı evinde ziyaret ederek, istifa kararından vazgeçirmeye çalıştıkları dile getirildi.

İddialara göre Kurtulmuş’un ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonla görüşen Fakıbaba’nın rahatsızlıklarını ilettiği ifade edilirken, bu rahatsızlıklarının başında da Tarım ve Orman Bakanlığında kendisi döneminde atanan bürokratlara yapılan haksızlıkları anlattığı belirtildi.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

İstifasını noterden çekmediği kaydedilen Fakıbaba’nın, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yüz yüze görüşeceği kaydediliyor. Diğer yandan eski AKP Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu’nun torunu İbrahim Eyyüpoğlu’nun Haliliye İlçe Başkanlığına getirilmesinin de Fakıbaba’yı rahatsız ettiği kaydediliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bardağı taşıran son damla’ diyen eski bakan AKP’den... Sonraki Haber >>

CHP’den “damat firarda” videosu

CHP’den “damat firarda” videosu

Batan tekneden nesef kesen kurtarma operasyonu

Batan tekneden nesef kesen kurtarma operasyonu

Boeing 737 Max ilk kez havalandı

Boeing 737 Max ilk kez havalandı

Teksas felaketi yaşıyor: Yollar buz pisti

Teksas felaketi yaşıyor: Yollar buz pisti

Kutup ayıları şantiyeye gitti

Kutup ayıları şantiyeye gitti

İ.Hakkı Pekin'den Paris'te öldürülen üç kadın itirafı

İ.Hakkı Pekin'den Paris'te öldürülen üç kadın itirafı

Konuştukça batıyor: Onurlu, ahlaklı kadın açıklamak için bir sene beklemez

Konuştukça batıyor: Onurlu, ahlaklı kadın açıklamak için bir sene beklemez

Regaip Kandili Duası

Regaip Kandili Duası

İtalya'da Etna yanardağı yeniden faaliyete geçti

İtalya'da Etna yanardağı yeniden faaliyete geçti

Kaçan inek hastaneyi dağıttı

Kaçan inek hastaneyi dağıttı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:44:07