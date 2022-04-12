Barınamayan öğrencilerin şimdi de KYK bursları kesildi

Eylemlere katıldığım için önce iki defa gözaltına alındım. Birinde darp edildim. Sonrasında bursum kesildi. Şuan okulda sınav haftam ve soruşturmalarla uğraşıyorum.

Azad Bedirhan Karatay. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği ikinci sınıf öğrencisi



"Açlıkla yüz yüze bırakıldık"





euronews Türkçe'yeöğrenciler aralık ayında Ankara’da yaptıkları eylemlerde yaşanan gözaltılar sonrasında baskılarla karşılaştıklarını anlattı.Öğrencilere göre o süreçte gözaltına alınanların bir kısmının bursu kesilirken, bir kısmı da yurttan atıldıYıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Çayan Zeki Aksu, Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) bursu kesilen öğrencilerden.Barınamadığı ve geçinemediği için eyleme katıldığını ifade ediyor ve ''Hukuksuz yere kestiler bursumu'' diyor:‘’''İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği ikinci sınıf öğrencisi Azad Bedirhan Karatay ‘’Türkiye’de gençlerin yoksullaştırılması ve ekonomik özgürlüklerinin kısıtlanmasına tepki" göstermek için eylemlere katılmaya karar vermiş.Azad Bedirhan Karatay hakkında, eylemlere katıldığı için soruşturmalar açılmış.‘’KYK bursu kesilen bir diğer öğrenci de Ebru Sert. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisi olan Ebru Sert, karşılaştığı bu durumu 'en net şekliyle açlıkla yüzyüze bırakıldık' sözüyle ifade ediyor:’’’’Bu kesintilerin 'cezalandırma' yöntemi olarak kullanıldığını söyleyen öğrenci Ebru Sert, "Eylemden aylar sonra gerekçesi 'insanlara acı ve cefa vermek veya şarkı söylemek, slogan atmak' gibi ucu çok açık bir maddeyle kredimin kesilmesi benim için beklenmedik bir durumdu.'' diyor.İstanbul Üniversitesi’nden KYK bursu kesilen Y.M ise bir apartta yaşıyor ve kredisi kesildiği için iş arayışında.Y.M, yaşananların kendisini nitelikli eğitim almaktan mahrum bıraktığını ifade ediyor: