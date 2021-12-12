Barınamıyoruz Hareketi'nin Ankara'daki yürüyüşüne polis engeli

Barınamıyoruz Hareketi'nin Twitter'da #GençlereYoluAç etiketiyle paylaştığı mesajlarda, eylem için yola çıkan otobüslerin Ankara girişinde durdurulduğu ve yaklaşık 50 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.



Barınamıyoruz Hareketi'nin daha sonra paylaştığı görüntülerdeyse polisin Ankara'da kent merkezindeki bazı göstericilere müdahale ettiği görüldü.



Hareket ardından da gözaltı sayısının 80'e yükseldiğini duyurdu.





Ankara Valiliği Cuma günü yayımladığı açıklamada, öğrencilerin eyleminin "uygun görülmediğini" belirtmişti. Valilik açıklamasında, "Çeşitli basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan haberlerde, '12 Aralık 2021 Pazar günü bütün gençler Ankara'ya/Barınamıyoruz Hareketi 12 Aralık'ta Ankara'ya gidiyor' çağrısıyla protesto eylemi düzenlemek amacıyla Ankara'ya gelinerek düzenlenecek etkinler, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17'nci ve 22'nci maddeleri gereğince, ilimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk görevinin ifası bakımlarından uygun görülmemiştir" denilmişti.





TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında Ankara'da olmayı planlayan Barınamıyoruz Hareketi, "Her yılın rutini olan bütçe görüşmelerinin de tarihimizin de farkındayız. Artık onları da planlarını da öğrencileri görmeyen bütçelerini de beklemiyoruz. Artık sadece bir adım atmaya değil, koşmaya niyetleniyoruz. Bizi ittikleri uçurumun kıyısını eşik kabul ediyoruz. Bu eşikten atlayacağız. Ayın 12'sinde 'yönetenlerin şehrine' Ankara'ya gidiyoruz" açıklamasında bulunmuştu.