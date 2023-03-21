Samanyolu Haber /Gündem / Barış Akademisyenleri Türkiye'yi AİHM’de mahkûm ettirdi /21 Mart 2023 21:17

Barış Akademisyenleri Türkiye'yi AİHM’de mahkûm ettirdi

Strazburg’da bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 3 ‘Barış Akademisyeni’nin başvurusunu karara bağladı. Mahkeme, KHK ile görevinden ihraç edilen 3 akademisyenin pasaportlarının iptal edilmesini hak ihlali olarak değerlendirdi ve Türkiye’yi mahkûm etti.

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AİHM, Barış Akademisyenleri ile ilgili ilk kararını verdi. 15 Temmuz 2016’dan sonra KHK’lar ile ihraç edilen ve pasaportları iptal edilen 3 akademisyen Alphan Telek, Edgar Sar ve Zeynep Kıvılcım’ın başvurusunda Türkiye’yi mahkum etti.

Mahkeme, akademisyenlerin pasaportlarının iptalini özel hayata saygı hakkının ve eğitim hakkinin ihlali olarak değerlendirdi. Telek ve Şar’a 12 bin Euro, Kıvılcım’a da 10 bin 750 Euro tazminat ödenmesine hükmetti.

Özel hayata saygı hakkı ile ilgili olarak Mahkeme, üç başvuranın pasaportlarının olağanüstü hal bağlamında çıkarılan idari işlemlerle geri alınmasının keyfi olduğunu ve yasallık gerekliliğiyle bağdaşmadığını belirtti.

Eğitim hakkıyla ilgili olarak Mahkeme, 1 No’lu Protokol’ün 2’nci maddesinin, üye devletlere, yurtdışındaki yüksek öğrenim kurumlarında eğitim hakkının kullanılmasını haksız yere engellememe yükümlülüğü getirdiğine işaret etti. Mevcut davada, Mahkeme, iki başvuranın, kabul edildikleri yabancı üniversitelerde doktora çalışmalarına pasaportlarının iptal edilmesi sebebiyle devam edemediklerini belirtip, bunun öngörülebilir olmadığını ifade etti.

Türk hakim Saadet Yüksel eğitim hakkının ihlali konusunda akademisyenlerin yurtdışında doktora yapamamalarının kendilerini nasıl etkilediğini yeterince detaylı açıklamadıkları için karşı oy kullandı.
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