Barış Atay'a saldıran 3 şüpheli tutuklandı

Kadıköy'de önceki gece TİP Hatay Milletvekili Barış Atay'a saldırdıkları gerekçesi ile gözaltına alınan 3 kişi, emniyet işlemlerinin ardından bu sabah "kasten yaralama" suçundan tutuklanmaları talebiyle adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.





Saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada olay yerinin çevresindeki işyeri kameralarını inceleyen polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren 4 kişiyi tespit etmiş ve bu kişilerden 3'ünü gözaltına almıştı.









Şüpheliler Ö.C., Ç.Ç., Ç.B., soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade verdi.





Şüphelilerin, ifadelerinde Barış Atay ve arkadaşının önlerinde yürüdüğünü, yol istediklerini, yol vermemeleri üzerine tartıştıklarını, olayın bu şekilde meydana geldiğini iddia ettikleri belirtildi.







Şüpheliler ifadelerinde, olaydan sonraki günler tartıştıkları kişinin Barış Atay olduğunu öğrendiklerini öne sürdü.







Şüpheliler, savcılık sorgusunun ardından, "Kasten yaralanma" suçundan tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler. Tespit edilen dördüncü şüpheli K.T.'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.





TUTUKLANDILAR





Barış Atay'a saldırdıkları gerekçesi ile tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen üç şüpheli de, "Kasten yaralama" suçundan tutuklandı.





NE OLMUŞTU?





Barış Atay, Siirt’te intihar girişiminde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 18 yaşındaki İpek Er’e ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçlaması ile tutuklanan ve sonrasında tahliye edilen Musa Orhan'ı kastederek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu eleştirmişti. Soylu ise Atay’a hakaretle karşılık vermişti.





Atay, Soylu’ya “Sen bir seri tecavüzcüyü korudun, kolladın” demişti. Soylu ise, Atay’ın tweetine, “Benden ‘tecavüzcü kollayıcı’ olmaz da senden tam tecavüzcü olur. Tuma’nın kollayıcısı… Dikkat yakalanma…” diyerek yanıt vermişti.





Soylu’nun açıklamalarının ardından Atay, Kadıköy’de kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğramış, tedavi için Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne kaldırılmıştı. TİP tarafından yapılan açıklamada da Atay’ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtilmişti.



