Samanyolu Haber /Gündem / 'Barış bildirisi'ne imza atan akademisyenlere pasaport verilmeye başlandı /18 Şubat 2020 11:34

'Barış bildirisi'ne imza atan akademisyenlere pasaport verilmeye başlandı

AKP hükümetinin 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ilan ettiği Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) görevinden ihraç edilen ve ''Barış Akademisyenleri'' olarak tanınan bildiri imzacısı akademisyenler Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kararının ardından pasaport almaya başladı.

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Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden ihraç edilen barış bildirisi imzacısı Doç. Dr. Tezcan Durna pasaport aldığını açıkladı.

667 sayılı KHK'nın kabul edilmesini öngören 6749 sayılı kanunun 5. maddesinde "pasaportu iptal edilen kişilerin eşlerine ait pasaportların genel güvenlik açısından mahzurlu görülmesi halinde İçişleri Bakanlığınca iptal edilebileceği" hükmü yer alıyor. AYM, bu hükmün Anayasa'ya uygun olmadığına ve iptal edilmesi gerektiğine karar vermişti.

Doç. Dr. Tezcan Durna sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada pasaportunu aldığını belirterek gelen kargo fotoğrafını paylaştı. “679 sayılı KHK ile üniversiteden ihraç edildiğimden beri pasaportum üzerinde tahdit vardı.” diyen Durna şöyle yazdı: “Üç yıldan fazla süredir bordo pasaport almak için başvurumuz bile kabul edilmiyordu. Ancak tahdit kaldırılınca başvuru kabul edildi ve alabildim bordo pasaportumu. İhraç olduğum için yeşil pasaport alma hakkım zaten kaldırıldı.”

Akademisyen Durna bu süreçte yaşadığı mağduriyetleri de anlattı. Tezcan Durna pasaportu olmadığı için yurt dışında kazandığı bir çok burstan yararlanamadığını da belirtti.
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