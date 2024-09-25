Samanyolu Haber /Gündem / Barış Boyun çetesi iddianamesinde yeni gelişme: Mahkemesi değişti /25 Eylül 2024 13:54

Barış Boyun çetesi iddianamesinde yeni gelişme: Mahkemesi değişti

Türkiye’de suç örgütü kurduğu ileri sürülen ve halen İtalya’da tutuklu bulunan Barış Boyun dahil 311 sanık hakkında hazırlanan iddianame, birleştirme talebiyle İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, liderliğini İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun'un yaptığı, Bayram Demir, Tolga Gültepe, Zafer Boyun, Bahadır Akdağ ile Beratcan Gökdemir tarafından yönetildiği belirtilen silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen ve 95 eylemin anlatıldığı 574 sayfalık iddianamede 8 kişi maktul, 136 kişi müşteki, 6 kişi müşteki-şüpheli ve 305 kişi de şüpheli olarak yer alıyor. 

Cumhuriyet'te yer alan habere göre iddianamede Barış Boyun hakkında, "Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "Tasarlayarak kasten öldürme", "Yağma", "Kasten yaralama", "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme", "Mala zarar verme", "Ateşli silahlar kanununa muhalefet" gibi suçlardan bir kez ağırlaştırılmış müebbet, 3 kez müebbet ve 147 yıl 10 aydan 304 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Diğer şüphelilerin de çok sayıda suçlamadan yüksek oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

BİRLEŞTİRME TALEBİYLE BAŞKA MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ
Hazırlanan iddianame, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. 16. Ağır Ceza Mahkemesi, yaptığı inceleme sonucunda Barış Boyun liderliğindeki suç örgütü hakkında İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etmekte olan dava dosyalarının bulunduğunu belirterek, birleştirme talebiyle iddianameyi 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame, mahkeme heyeti tarafından incelendikten sonra mevcut dosyalarla birleştirilip birleştirilmeyeceğine karar verilecek. Mahkemenin, iddianamenin birleştirilmesine karar vermesi halinde 311 şüpheli, 'sanık' sıfatıyla yargılanacak.
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