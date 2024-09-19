Barış Boyun çetesine emniyetten bilgi sızmış

Sözcü'den Hazar Dost'un haberine göre İstanbul başsavcılığınca hazırlanan 578 sayfalık iddianamede Barış Boyun’un çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurduğu ve elebaşı olduğu, ‘örgüt kurma’ suçundan hakkında yakalama kararı bulunduğu ve örgüt yöneticilerine suç işleme kastıyla talimatlar verdiği belirtilirken sanıkların ve gizli tanıkların verdiği ifadeler, çetenin emniyet içerisinden bilgi aldığını ortaya çıkardı.





İstanbul’un birçok ilçesinde silahlı saldırı olayına karışan çeteye emniyet tarafından düzenlenecek operasyondan günler önce Zafer Boyun’un kendisi dahil 10 kişiyi çay ocağına çağırdığını ifadesinde belirten F.A, “Ellerinde kendilerine operasyon yapılacagˆına dair bir liste bulunuyordu. Kendisi bize ‘Emniyetin operasyon yapacagˆını, bu evrakta operasyon kapsamında alınacak kis¸ilerin isimlerinin oldugˆunu’ söyledi” dedi.





Operasyon yapılacağına dair bilgi sızdıktan sonra örgüt yöneticilerinden Fikri Fatih Çançin ve Tolga Gültepe’nin yurt dışına kaçtığını belirten F.A, bir gün sonra emniyet güçlerinin operasyonuyla gözaltına alındığını söyledi.





Barış Boyun suç örgütünün içerisinde bir süre bulunan F.A, savcılık ifadesinde, Barış Boyun ile cezaevinde tanıştığını, ardından parasız kaldığı için Boyun’a ulaştığını belirtti.Boyun’un kendisini Tarlabaşı’nda çay ocağı bulunan abisi Zafer Boyun’a ilettiğini söyleyen F.A, çetenin silah ve uyuşturucu ticaretine şahit olduğunu söyledi.Barış Boyun örgütüne dair hazırlanan iddianamede, gizli tanıkların ifadelerinde etkili oldu. Kızılelma, Pamuk, Cüzzam ve Kırık kod isimli gizli tanıklar, çetenin yıllar içerisinde nasıl yapılandığını ve şahitliklerini savcıya anlattı.Kızılelma kod isimli gizli tanık, örgütün yöneticisi konumunda olan Bahadır Akdağ’ın firari durumda olarak İstanbul’da yaşadığını belirtirken yakalanmamak için bir polisle is¸birligˆi halinde olduğunu anlattı.İstanbul içinde gitmek istediği yerlere aktif görevde olan bu polisi çagˆırıp, polisin aracıyla gittiğini anlatan Kızılelma “Bir nevi bu polis Bahadır Akdagˆ'a kuryelik görevi yapmaktadır.Bu polisin hangi polis karakolunda görev yaptıgˆını bilmiyorum” dedi. Gizli tanık, polis memurunun Bahadır Akdağ’a kuryelik yapmasının kars¸ılıgˆında yüklü miktarda para aldıgˆını söyledi.