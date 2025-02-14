Samanyolu Haber /Gündem / Barış Boyun örgütüne operasyon! 21 Kişi yakalandı /14 Şubat 2025 11:06

Barış Boyun örgütüne operasyon! 21 Kişi yakalandı

İtalya’da tutuklu bulunan ve hakkında kırmızı bülten kararı olan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgütlü iltisaklı 21 kişi gözaltına alındı.

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Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren, liderliğini hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve İtalya’da tutuklu bulunan Barış Boyun’un yaptığı suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan çalışmalarda, İstanbul genelinde; 6 iş yeri kurşunlaması, 4 ikamet kurşunlaması, 1 araç kurşunlanması, 1 yağma ve alıkoyma, 2 tehdit olmak üzere 14 eyleme karışan 26 şüpheli ve sosyal medya propagandası yapan 11 şüpheli olmak üzere toplam 37 şüpheli belirlendi.

Bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda da 21 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerle ilgili çalışmanların ise sürdüğü belirtildi.
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