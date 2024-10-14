Barış Boyun suç örgütüne yeni operasyon! 157 gözaltı

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 157 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Yerlikaya açıklamasının tamamında şunları kaydetti:
"Haklarında İnterpol'ün Kırmızı Bülteniyle arama kararı bulunan ve elebaşılığını yurt dışında tutuklu olarak bulunan Barış Boyun ve yine yurtdışında tutuklu bulunan Berat Can GÖKDEMİR'in yaptığı 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen KUYU-36 operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 157 şüpheli yakalandı.
Aziz milletimizin huzurunu kaçıranları, suç işleyenleri yakalamaya devam edeceğiz. Organize suç örgütlerine yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek."