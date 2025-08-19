Barış Boyun'un 'lav' silahıyla suikast planı dinlemeye takıldı

İtalya’da tutuklu bulunan suç örgütü lideri Barış Boyun hakkında hazırlanan yeni iddianamede çarpıcı detaylar yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu’nun hazırladığı iddianamede 304 sanık bulunurken, 159 kişi müşteki-mağdur sıfatıyla yer aldı. Boyun’un sorumlu tutulduğu 129 ayrı silahlı eylem de iddianamede detaylı şekilde anlatıldı.





ELEKTRONİK KELEPÇEYLE DİNLENDİ

Hürriyet'in haberine göre, en dikkat çeken olay ise Sarallar grubunun önde gelen isimlerinden Burhanettin Saral’a yönelik suikast girişimi oldu. Boyun’un, İtalya’da ev hapsindeyken ayağına takılan elektronik kelepçeye yerleştirilen dinleme cihazı sayesinde plan ortaya çıktı. İtalyan makamları saldırıyı Türkiye’ye bildirince, polis Tekirdağ Ergene’deki fabrikaya yönelik saldırıyı önledi.





Barış Boyun’un Suikast Planı İtalyan Dinlemesiyle Ortaya Çıktı! Tekirdağ'da Law Silahıyla Dehşet Saçacaklardı - Resim : 1Kırmızı bültenle aranan Barış Boyun, İtalya'da yakalanmıştı.





TANK UÇURAN SİLAHLARLA PLAN

Suikastın, 22 Mart 2024’te 'law' adı verilen tanksavar silahları, kalaşnikof tüfekler ve el bombalarıyla gerçekleştirileceği tespit edildi. Böylece Saral’ın kurşun geçirmez camları ve zırhlı aracının etkisiz hale getirilmesi planlandı. Ancak polis operasyonuyla dört tetikçi bir bağ evinde yakalandı. Operasyonda ağır silahların yanı sıra saldırıda kullanılacak motosikletler de ele geçirildi.





İTİRAFÇILARIN ANLATTIKLARI DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Yakalanan tetikçilerden ikisinin itirafçı olmasıyla saldırı planının bütün ayrıntıları ortaya çıktı. Utku Karaçam, “Law silahını Ferdi Karayakas, kalaşnikofu Alaeddin İpek kullanacaktı. El bombalarını Ferdi ve Alaeddin atacaktı. Biz motosikletlerle fabrikanın önüne gelecektik, saldırıyı yaptıktan sonra hızla kaçacaktık” dedi.





Gözcülük yapan Ali Keleş ise, “Barış Boyun, Sarallar’ın Yunanistan’da altı kardeşini öldürttüğünü, intikam almak istediğini söyledi. Fabrikanın çevresini sürekli kontrol edip rapor vermemi istedi” ifadelerini kullandı.





Barış Boyun’un Suikast Planı İtalyan Dinlemesiyle Ortaya Çıktı! Tekirdağ'da Law Silahıyla Dehşet Saçacaklardı - Resim : 2

Suç örgütü lideri Barış Boyun.





HARAÇ ÇARKI VE TEHDİTLER

İddianamede, Boyun’un çetesinin köfteci, lahmacuncu, kuyumcu, galerici ve armatörlere kadar uzanan geniş bir kesimi hedef aldığı da yer aldı. Çete üyelerinin yurt dışından arayarak “sokağın hakkı” adı altında haraç istediği, bir kuyumcudan 20 kilo altın, bir armatörden ise 2 milyon dolar talep ettiği kaydedildi. Barış Boyun’un örgüt başı sıfatıyla tüm eylemlerden sorumlu tutulduğu, en az 1200 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı belirtildi. İddianamede, Boyun’un adamlarına gönderdiği “Başınızı dik tutun” mesajı da yer aldı.