Barış görüşmeleri tıkandı, Zelenskiy-Witkoff görüşmesi iptal oldu

Rusya ile Ukrayna arasında savaşın sonlandırılması adına Washington’un barış planı toprak konularında tıkandı. Zelenskiy-Witkoff görüşmesi de iptal oldu.

ABD heyetinin Moskova’da yaptığı Ukrayna görüşmelerinin ardından Kiev'de devam etmesi beklenen müzakereler ertelendi. 

ABD Başkanı'nın özel temsilcisi Steve Witkoff ve başkan Trump'ın damadı Jared Kushner ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında bir Avrupa ülkesinde yapılması planlanan görüşmenin iptal edildiği bildirildi. 

İptal haberini Euronews muhabiri Alex Raufoglu sosyal medya hesabından duyurdu. Raufoglu, "Güncelleme: Kaynaklara göre Brüksel'deki görüşme iptal edildi. Zelenskiy eve dönüyor" ifadelerini kullandı.

Donetsk'in %20'lik kısmı tartışma konusu

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, müzakerelerdeki temel zorluğun, Donetsk bölgesinin halen Ukrayna kontrolü altında bulunan yaklaşık %20'lik kısmı olduğunu açıkladı. 

Rubio, Fox News'e yaptığı değerlendirmede, "Şu anda savaştıkları şey, yaklaşık 30-50 km'lik bir alan ve Donetsk'in Ukrayna'nın kontrolünde kalan %20'lik kısmı" dedi.

Rubio, bu kritik konuda "bir miktar ilerleme" sağlandığını, ancak ayrıntıları açıklamadığını belirterek, yapılan çalışmanın Ukrayna'nın neyi kabul edebileceği ve gelecekteki güvenlik garantilerinin şartlarını netleştirmek olduğunu vurguladı.

İptal edilen ikinci Witkoff-Zelenskiy buluşması

Zelenskiy-Witkoff görüşmesinin iptali Axios haber sitesinin daha önce taraflar arasında olası bir görüşme olacağını ve ABD heyetinin "bir Avrupa ülkesine" giderek Zelenskiy ile buluşacağını bildirmesinin ardından geldi. AFP ise görüşmenin Belçika'da gerçekleşebileceğini aktarmıştı.

Bu, son haftalarda planlandığı duyurulan ancak gerçekleşmeyen ikinci Witkoff-Zelenskiy görüşmesi oldu. Daha önce de tarafların Ankara'da bir araya gelmesinin planlandığı, ancak bu görüşmenin de iptal edildiği haberleri yayımlanmıştı.

Görüşmenin iptal edilmesi, ABD heyetinin Moskova'daki görüşmelerin ardından doğrudan Washington'a dönme planıyla da uyumlu görünüyor. 

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov daha önce yaptığı açıklamada, Witkoff ve Kushner'ın 2 Aralık'taki görüşmelerden sonra doğrudan Washington'a dönerek sonuçları Başkan Trump'a rapor edeceklerini ifade etmişti.

Toprak Konusunda Uzlaşmazlık Sürüyor

ABC News’in diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, müzakerelerde en büyük engel toprak meselesi oldu.

Kaynaklar, Ukrayna tarafının, Rusya’nın işgal ettiği topraklar konusunda “taviz vermeye hazır olmadığını” net bir şekilde ilettiğini belirtti. Bu durum, taraflar arasında daha önce de ifade edilen ve çözülmesi en zorlu başlık olan anlaşmazlığı bir kez daha gözler önüne serdi.
