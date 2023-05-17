Samanyolu Haber /Gündem / Barış Konserleri için geri sayım başladı /17 Mayıs 2023 10:55

Barış Konserleri için geri sayım başladı

Farklı dinler ve kültürler arasındaki ilişkiyi teşvik eden, çocukların ve gençlerin evrensel diller olarak şarkı, müzik ve sanat yoluyla, ayrımcılık yapmadan barış içinde şarkılar söylediği Barış Konserleri 1 Ağustos'ta başlayacak.

SHABER3.COM

Barış İçin Şarkı Söyle projesi 1-6 Ağustos 2023 tarihinde Lizbon’da gerçekleşecek. Projenin provaları geçtiğimiz günlerde başladı. Projeyle ilgili bilgi veren Barış Korosu iletişim departmanından sorumlu Susana Silva, “Evrensel bir karaktere sahip olan bu girişimin tüm bu gençlerin kalplerine bir şeyler ektiğine ve yetişkin olduklarında eylemlerle filizleneceğine inanıyorum.” derken Barış Korosu Koordinatörü Filibe Dias, “Projeye ilk başladıklarında bu kadar etki yapacağını ve farklı kültürlere ulaşacağını tahmin etmemiştim” ifadelerini kullanıyor.  

Barış Korosu İletişim Sorumlusu Susana Silva, müziğin birçok mesaj ilettiğini ve projenin iyi değerleri, büyük zorlukları ve büyük hedefleri iletmek için iyi bir araç olabileceğine inandığını söyledi. Müzik notalarının uyumu teşvik ettiğini ve 'Barış için Şarkı Söyle' projesinin bir buluşma alanı oluşturduğunu vurguladı.

Proje, bölünmüş ve parçalanmış bir dünyada, tüm canlılar arasında ve ayrıca tüm iyi niyetli insanlar arasında uzlaşma ve kardeşliği teşvik etmeyi ve barış, birlikte yaşama ve ortak iyilik değerlerini yaymayı amaçlamakta.

Barış İçin Şarkı Söyle projesi; değişimin gerçek kahramanları, barış ve kardeşliğin aracıları ve kolaylaştırıcıları olan çocuklar, gençler ve yetişkinlerin arasındaki ilişkiyi teşvik eden eylemler yoluyla bir tanışma ve birbirini keşfetme kültürü haline gelmeyi amaçlayan dinler arası ve evrensel bir proje.

Küçük Şarkıcılar Korosu tarafından idealize edilen bu proje, evrensel bir dil olan müzik aracılığıyla barışı inşa etmek üzere farklı dinlerden ve mezheplerinden çocukları ve gençleri bir araya getirme fikri ve hayalinden doğmuş. 

1-6 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek Dünya Gençlik Günü (WYD) ile uyum içinde tasarlanan proje, 1 Ağustos'ta JMJ sahnesinde 'Barış Şarkısı' dijital platformlarda yayınlanacak. 

Bu yıl 'Barış Eylemde, Çünkü Herkes Önemli' temasıyla 5. kez düzenlenecek olan Uluslararası Barış Şarkısı Festivali, JMJ 2023'ün 'Gençlik Festivali' programının bir parçası olacak. Ayrıca Papa Francisco'nun sağlık nedeni ile iptal edilmezse 3-6 Ağustos 2023’de Portekiz'de JMJ Vakfı'nın misafiri olması ve bu programa iştiraki bekleniyor. 

Uluslararası farklı dini mezheplerden gençlerden oluşan gruplar ve bazı uluslararası gruplar, WYD'nin ruhuna uygun olarak, halklar arasında barışın şarkı ve müzik yoluyla mümkün olduğuna tanıklık edecekler. 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Barış Konserleri için geri sayım başladı Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:36:07