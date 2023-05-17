Barış Konserleri için geri sayım başladı

Barış İçin Şarkı Söyle projesi 1-6 Ağustos 2023 tarihinde Lizbon’da gerçekleşecek. Projenin provaları geçtiğimiz günlerde başladı. Projeyle ilgili bilgi veren Barış Korosu iletişim departmanından sorumlu Susana Silva, “Evrensel bir karaktere sahip olan bu girişimin tüm bu gençlerin kalplerine bir şeyler ektiğine ve yetişkin olduklarında eylemlerle filizleneceğine inanıyorum.” derken Barış Korosu Koordinatörü Filibe Dias, “Projeye ilk başladıklarında bu kadar etki yapacağını ve farklı kültürlere ulaşacağını tahmin etmemiştim” ifadelerini kullanıyor.







Barış Korosu İletişim Sorumlusu Susana Silva, müziğin birçok mesaj ilettiğini ve projenin iyi değerleri, büyük zorlukları ve büyük hedefleri iletmek için iyi bir araç olabileceğine inandığını söyledi. Müzik notalarının uyumu teşvik ettiğini ve 'Barış için Şarkı Söyle' projesinin bir buluşma alanı oluşturduğunu vurguladı.





Proje, bölünmüş ve parçalanmış bir dünyada, tüm canlılar arasında ve ayrıca tüm iyi niyetli insanlar arasında uzlaşma ve kardeşliği teşvik etmeyi ve barış, birlikte yaşama ve ortak iyilik değerlerini yaymayı amaçlamakta.





Barış İçin Şarkı Söyle projesi; değişimin gerçek kahramanları, barış ve kardeşliğin aracıları ve kolaylaştırıcıları olan çocuklar, gençler ve yetişkinlerin arasındaki ilişkiyi teşvik eden eylemler yoluyla bir tanışma ve birbirini keşfetme kültürü haline gelmeyi amaçlayan dinler arası ve evrensel bir proje.





Küçük Şarkıcılar Korosu tarafından idealize edilen bu proje, evrensel bir dil olan müzik aracılığıyla barışı inşa etmek üzere farklı dinlerden ve mezheplerinden çocukları ve gençleri bir araya getirme fikri ve hayalinden doğmuş.





1-6 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek Dünya Gençlik Günü (WYD) ile uyum içinde tasarlanan proje, 1 Ağustos'ta JMJ sahnesinde 'Barış Şarkısı' dijital platformlarda yayınlanacak.





Bu yıl 'Barış Eylemde, Çünkü Herkes Önemli' temasıyla 5. kez düzenlenecek olan Uluslararası Barış Şarkısı Festivali, JMJ 2023'ün 'Gençlik Festivali' programının bir parçası olacak. Ayrıca Papa Francisco'nun sağlık nedeni ile iptal edilmezse 3-6 Ağustos 2023’de Portekiz'de JMJ Vakfı'nın misafiri olması ve bu programa iştiraki bekleniyor.





Uluslararası farklı dini mezheplerden gençlerden oluşan gruplar ve bazı uluslararası gruplar, WYD'nin ruhuna uygun olarak, halklar arasında barışın şarkı ve müzik yoluyla mümkün olduğuna tanıklık edecekler.



