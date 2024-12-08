Barış Köprüleri ile ‘Benim Gözümden Atina’: Sokak kültürü fotoğrafa yansıdı













































Yunanistan’da faaliyet gösteren Gefires İrinis (Barış Köprüleri) adlı sivil toplum kuruluşu tarafından düzenlenen “Benim Gözümden Atina” adlı fotoğraf yarışması sonuçlandı. Bu yıl ikincisi yapılan ve teması “Sokak Kültürü” olan yarışmada dereceye girenlere ödülleri Zappion Kongre ve Sergi Merkezi'nde yapılan törenle verildi.Farklı yaş gruplarından 280 kişinin katıldığı yarışmada ilk 3 derece ile birlikte 12 kişi de mansiyon ödülü almaya hak kazandı. Açılış etkinliğinde toplam 44 fotoğraf sergilendi. Yarışmada Eleni Tzortzi birinci, Ritsa Karasmanoglou ikinci, Georgos Tsikas üçüncü oldu.Öte yandan Symirni Baklava’nın sponsorluğunu üstlendiği yarışmada Mary Veloudou Olympiou, Stelios Kiritsos, Antonios Alexakis, Bibi Koutsoukou, Konstantinos Hatziioakim, Georgos Kipriotakis, Varvara Saiti, Yannis Lazaridis, Yannis Tzebelikos, Dimitris Karanastasis, Chrisostomos Stamoulis ve Engin Emrah Biçer mansiyon ödüllerine layık görüldü.Zappion’da 5 Aralık Perşembe günü saat 10.00’dan itibaren halka açılan serginin ödül töreninde konuşan Gefires İrinis Derneği Başkanı Av. Anthimos Sideris, “Sergimiz ve seçilen fotoğraflar Atina gibi çok yönlü ve çok renkli. Bu etkinliğin gerçekleşmesi için çalışan herkese ve özellikle fotoğrafçılara çok teşekkür ederiz. Sanatsal yaratımlar aynı zamanda bir tür kendini ifade biçimi ve politik bir söylemdir. Yarışmaya katılmak bir talebi içerir, şehre dair sözüm var talebidir bu. Bugün burada gördüğümüz sanatsal ifade Atina hakkında, Atina’nın meseleleri hakkında farklı bir konuşma biçimidir ve çok değerlidir. Katkılarınız için çok teşekkür ederim” dedi.Avukat, Avrupa ve Uluslararası Ceza Hukuku Uzmanı Alexis Anagnostakis de törende yaptığı konuşmada, “Harika insanlardan harika bir çalışma. Derneğin çalışmalarını hayranlıkla izliyorum. Ama en çok da haksızlığa uğrayanların çabalarını takdir ediyorum. Şimdi buradasınız ve bu şehri kendiniz yaptınız, değiştirdiniz. Bu şehri, Atina’ya ne kadar sevdiğinizi gösterdiniz. Onu kendinizden bir parça kıldınız. Sevgi ve hayranlığımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.İş insanı Paris Papavassiliou ise “Barış Köprüleri, dayanışma, insanlık ve uzlaşma yaratmanın bir simgesidir, kültürleri birbirine bağlar. Bizi ayırmak yerine birleştirir.” şeklinde konuştu.Yunanistan’ın başkenti Atina’da parlamento binasının yanında 1888 yılından bu yana faaliyet gösteren tarihi Zappion yerleşkesindeki ödül törenine birçok kültür, sanat, akademi dünyasından isim katıldı.Eserlerin, eserleri dünyanın önemli dergilerinde yayımlanan fotoğrafçı Naya Poultidou ve velev.news editörü Selahattin Sevi tarafından değerlendirildiği yarışmanın ödül töreninde yaşayan sokak kültüründen enstantaneler görüldü.