Barış mitingine polis müdahalesi

Taksim Tünel'de gerçekleştirilmesi planlanan mitinge polis müdahale ederken, İstanbul Valiliği'ne yapılan barış kutlamaları mitingine onay çıkmış, daha sonra ise İçişleri Bakanlığı'nın emri ile mitingler yasaklanmıştı.







Gazete Duvar'ın haberine göre, gösterileri organize eden İstanbul Emek Barış ve Demokrasi Güçleri Tünel'de bir araya geldi ancak polis müdahalesi gecikmedi.





Mitingi izleyen gazeteciler ve HDP'li Musa Piroğlu ablukaya alınırken, ESP Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü ise gözaltına alındı.Tünel'in önüne girmek isteyen bir gruba polis saldırdı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltı anlarını çekmek isteyen gazeteciler, polisler kalkanlarını kaldırarak görüntülerin çekilmesini engelledi.