Barış müzakere taslağı uzlaşmayı getirir mi?

Samanyoluhaber.com - Moskova





Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan açıklamada Lavrov, "Esir takası biter bitmez, Ukrayna tarafına bu belgenin taslağını iletecek hazırlıkta olacağız" ifadelerini kullandı.





Rusya ve Ukrayna 1000'e 1000 Esir Değişiminin 2. Aşamasını Gerçekleştirdi





Bu arada Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'da varılan anlaşma uyarınca, 1000'e 1000 formatında gerçekleştirilen esir değişiminin ikinci aşaması tamamlandı.





Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna topraklarından 307 Rus askeri daha serbest bırakıldı.

Buna karşılık olarak, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne (VSU) ait 307 savaş esiri iade edildi.





Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, serbest bırakılan askerlerin şu an Belarus'ta bulunduğu ve buradan ülkelerine nakledilecekleri belirtildi. Askerlerin, Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı sağlık kuruluşlarında tedavi ve rehabilitasyon sürecinden geçeceği ifade edildi.





Bakanlık, "Rus tarafının başlattığı bu kapsamlı değişim devam edecek" açıklamasını yaptı.





Rusya ve Ukrayna, 16 Mayıs'ta İstanbul'da yapılan görüşmelerde, 1000'e 1000 formatında büyük bir esir değişimi konusunda anlaşmaya varmıştı.





İlk aşama 23 Mayıs'ta gerçekleştirilmiş ve her iki taraf da 270 asker ile 120 sivilin serbest bırakılmasını sağlamıştı.





İstanbul Mutabakatının İkinci Ayağı





Tarafların İstanbul görüşmelerinde, "istikrarlı, uzun vadeli ve kapsamlı" bir çözüm için ortak belge hazırlama konusunda anlaştığını hatırlatan Lavrov, Rus heyetinin bu metin üzerinde aktif çalıştığını vurguladı. Rus müzakere heyeti başkanı Vladimir Medinski de daha önce her iki tarafın ateşkes koşullarını kendi perspektifleriyle bu belgede ortaya koyacağını belirtmişti.





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul görüşmelerinden üç gün sonra yaptığı açıklamada, olası bir barış anlaşmasının temelini oluşturacak mutabakat metni hazırlıklarının sürdüğünü duyurmuştu.





Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise Rusya'nın taslağını beklediklerini ve kendi versiyonlarını hazırlayacaklarını ifade ederek sürece olumlu yaklaştığını göstermişti.





Rus tarafının çalışmaları önümüzdeki günlerde hazır olacak





Konuyla alakalı bir açıklama da Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev’den geldi.





Kosaçev, Rusya'nın Ukrayna ile çatışmaların çözümüne yönelik mutabakat taslağı üzerindeki çalışmalarını önümüzdeki günlerde Kiev'e ileteceğini açıkladı.





Zvezda televizyonuna konuşan Kosaçev, belgenin hazırlık sürecinin son aşamaya geldiğini belirterek, "Rus tarafının hazırladığı çalışmaların karşı tarafa önümüzdeki günlerde iletilecek" dedi.





Kosaçev, sürecin hassasiyetine dikkat çekerek, "Ancak bu çalışmaların şu aşamada kamuoyuyla paylaşılmasını beklemiyorum. Sonuçta bu çok karmaşık ve birçok açıdan oldukça hassas bir müzakere süreci" ifadelerini kullandı.





Ancak uzmanlar, müzakerelerin henüz erken aşamada olduğunu ve kesin bir uzlaşmaya varılmasının zaman alabileceğini ifade ediyor.