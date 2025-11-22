Barış müzakereleri aylarca sürecek: 'Plan Rusya yanlısı'

Samanyoluhaber.com - Moskova





Gazetenin kaynaklarına göre, ABD'nin sunduğu plan bir "başlangıç" niteliğinde ve müzakerelerin aylar, hatta bir yıl sürmesi bekleniyor.





Gazeteye konuşan bir Amerikalı yetkili, mevcut barış planını "Rusya yanlısı bir anlaşma" olarak nitelendirdi. Yetkili, "Açıkçası bu, [Rus temsilci] Dmitriyev ve [ABD temsilcisi] Witkoff tarafından yazılmış Rus yanlısı bir anlaşma" ifadesini kullandı.





Kaynak, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin plana bazı değişiklikler önerdiğini ve ABD'nin de bazı değişikliklerin mümkün olduğunu kabul ettiğini belirtti. Ancak siyasi zorluklara dikkat çekti: "Zelenski imzalamak istese bile bunu yapamaz, çünkü bunun için siyasi temel yok. Birçok tutarsızlık var." ifadelerini kullandı.





Yetkili, sürecin uzun olacağını vurgulayarak, "Bu ABD, Ukrayna, Rusya ve Avrupa arasında bir anlaşma olduğu için sanırım müzakereler 12 ay sürecek" dedi ve ekledi: "Bence bu barış sürecinin sonu değil, başlangıcı."

Bu açıklamalar, ABD yönetiminin önümüzdeki dönemde taraflar arasında yoğun bir müzakere süreci öngördüğünü ve mevcut planın nihai metin olarak değil, müzakerelerin temeli olarak ele alındığını gösteriyor.





Zelenski, Trump’ın Barış Planını Müzakereye Etmeye Açık





Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ABD Kara Kuvvetleri Bakanı Daniel Driscoll ile yaptığı görüşmede, Washington'un hazırladığı yeni barış planını değerlendirmeye hazır olduğunu bildirdi.





Axios’un verdiği haberde, ismi açıklanmayan bir Amerikalı yetkili, tarafların belgeyi "sıkıştırılmış bir takvimle" imzalamayı görüştüklerini aktardı. Ukrayna Devlet Başkanı'nın, planı müzakere etmeyi kabul ettiği ve ayrıntıları ele almak üzere ABD Başkanı Donald Trump ile yakın bir zamanda görüşmek istediği ifade edildi.





Haberde, ABD'nin önerisinin Kiev'den oldukça kapsamlı tavizler talep ettiği, hatta Ukrayna'nın şu an kontrol ettiği bazı bölgelerin Rusya'ya bırakılmasını içerdiği belirtilmesine rağmen, Zelenski'nin planı doğrudan reddetmediği vurgulandı.