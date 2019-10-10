Samanyolu Haber /Gündem / Barış Pınarı Harekâtı paylaşımlarına soruşturma /10 Ekim 2019 13:23

Barış Pınarı Harekâtı paylaşımlarına soruşturma

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki harekâta ilişkin sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları nedeniyle HDP Eş Genel Başkanları dahil pek çok kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Mardin'de de 21 kişi gözaltına alındı.

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Barış Pınarı Harekâtı'yla ilgili açıklamaları nedeniyle aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin de bulunduğu pek çok kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Buldan ve Temelli, Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin açıklamaları nedeniyle "Terör örgütü propagandası yapmak" ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılamak"la suçlanıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma açılanlar arasında HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk de bulunuyor.

Mardin'de, harekata ilişkin sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettikleri" ve "terör örgütü propagandası yaptıkları" gerekçesiyle de 21 kişi gözaltına alındı.
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