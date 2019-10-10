Barış Pınarı Harekâtı paylaşımlarına soruşturma





Buldan ve Temelli, Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin açıklamaları nedeniyle "Terör örgütü propagandası yapmak" ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılamak"la suçlanıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma açılanlar arasında HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk de bulunuyor.

Mardin'de, harekata ilişkin sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettikleri" ve "terör örgütü propagandası yaptıkları" gerekçesiyle de 21 kişi gözaltına alındı.

Barış Pınarı Harekâtı'yla ilgili açıklamaları nedeniyle aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin de bulunduğu pek çok kişi hakkında soruşturma başlatıldı.