Bir açıklama da Katar'dan...

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü harekâta yönelik uluslararası muhalefete tepki gösteren Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el Attiyah, "Türkiye'nin Suriye harekâtı bir suç değildir. Gelgelelim Suriye'de işledikleri suçlar kınanmayan pek çok oyuncu var." dedi.





Türkiye'nin ikinci haftasına giren askeri harekâtına dair resmen destek açıklayan az sayıda ülke arasında yer alan Katar, eleştirilere cevap verdi.





"KİMSE BUNUNLA İLGİLİ YAYGARA KOPARMADI"





Katar'ın başşehri Doha'da düzenlenen Küresel Güvenlik Forumu'nda konuşan Savunma Bakanı Attiyah, şunları söyledi: "2013'ten beri Suriye'de faaliyet gösteren askeri koalisyonun parçasıyız ve kimse bununla ilgili yaygara koparmadı. Türkiye'nin Suriye harekâtı bir suç değildir. Gelgelelim Suriye'de işledikleri suçlar kınanmayan pek çok oyuncu var."



