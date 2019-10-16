Samanyolu Haber /Dünya / Bir açıklama da Katar'dan... /16 Ekim 2019 23:26

Bir açıklama da Katar'dan...

Türkiye'nin Suriye'de sürdürdüğü askeri harekât ile ilgili bir açıklama da Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan ile yakı ilişkileri bulunan Katar'dan geldi.

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Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü harekâta yönelik uluslararası muhalefete tepki gösteren Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el Attiyah, "Türkiye'nin Suriye harekâtı bir suç değildir. Gelgelelim Suriye'de işledikleri suçlar kınanmayan pek çok oyuncu var." dedi.

Türkiye'nin ikinci haftasına giren askeri harekâtına dair resmen destek açıklayan az sayıda ülke arasında yer alan Katar, eleştirilere cevap verdi. 

"KİMSE BUNUNLA İLGİLİ YAYGARA KOPARMADI"

Katar'ın başşehri Doha'da düzenlenen Küresel Güvenlik Forumu'nda konuşan Savunma Bakanı Attiyah, şunları söyledi: "2013'ten beri Suriye'de faaliyet gösteren askeri koalisyonun parçasıyız ve kimse bununla ilgili yaygara koparmadı. Türkiye'nin Suriye harekâtı bir suç değildir. Gelgelelim Suriye'de işledikleri suçlar kınanmayan pek çok oyuncu var."

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