‘Barış Pınarı Harekatı Muhalefete Baskıyı Arttırmak İçin Kullanıldı’









“Şikayet edemeyiz” başlıklı raporda, Barış Pınarı Harekatı’na, Türkiye’de hükümetin resmi çizgisinin dışına çıkan herkesi hedef alan bir baskı dalgasının eşlik ettiği gözlemi dile getirildi. Rapora göre, gazeteciler, sosyal medya kullanıcıları ve protestocular ‘terörizm”le suçlanırken ve cezai soruşturma, keyfi gözaltı ve seyahat yasaklarına maruz kaldılar.





Raporda değerlendirmelerine yer verilen Uluslararası Af Örgütü Avrupa Direktörü Marie Struthers, “Tanklar Suriye sınırından geçerken, hükümet bunu medya, sosyal medya ve sokaklardaki muhalif sesleri yok etme amacı taşıyan bir kampanya başlatmak için fırsat olarak kullandı. Kürtler’in hakları ve siyaseti konularında eleştirel tartışmaya girmek daha da yasaklı hale geldi” dedi.





Struthers, “Askeri müdahaleyle ilgili konuşulanlar sıkı bir denetim altına alındı. Türkiye’nin askeri operasyonu hakkında muhalif fikirler dile getiren yüzlerce kişi gözaltına alındı ve terörle mücadele yasaları altında haklarında soruşturmalar açıldı” ifadesini kullandı.





Raporda 10 Ekim’de RTÜK’ün medya kuruluşlarına “askerlerin morali ya da motivasyonunu olumsuz etkileyici ya da vatandaşları yanıltıcı yayınlara” sıfır tolerans gösterileceği uyarısının ardından gözaltına alınan ya da evlerine baskın düzenlenen gazetecilerle ilgili ayrıntılar listelendi.





Resmi rakamlara göre operasyonun sadece ilk haftasında 839 sosyal medya hesabının “suç içeriği olan paylaşımlar” sebebiyle soruşturulduğu, 186 kişinin polis gözaltısına alındığı ve 24’ünün de mahkeme öncesi gözaltında tutulduğu bilgisine de raporda yer verildi.





Raporda Barış Pınarı Harekatı’nın hükümet tarafından muhalif politikacılar ve aktivistler üzerindeki baskıyı arttırmak için gerekçe olarak kullanıldığı belirtildi.





Uluslararası Af Örgütü Avrupa Direktörü Marie Struthers, “Askeri operasyonun başlamasından bu yana Türkiye’de zaten kökleşmiş sansür ve korku iklimi daha da derinleşti. Türk yetkililer hoşlarına gitmeyen fikirleri susturmaya son vermeli ve devam eden baskı ortamını kaldırmalı. Türkiye’nin askeri operasyonlarına muhalefetlerini barışçıl biçimde dile getirdikleri için hedef alınanlara yönelik tüm suçlamalar ve soruşturmalar derhal düşürülmeli” dedi.