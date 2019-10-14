Askeri harekâta destek veren Türk futbolcu Almanya'da kadro dışı

St. Pauli Kulübünden yapılan açıklamada, Türk Ordusunun Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekâtına dair Enver Cenk Şahin'in Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ilgili iç değerlendirmenin tamamlandığı belirtti.





Kulübün yetkileriyle ve futbolcuyla yapılan görüşmelerden sonra Cenk Şahin’in antrenmanda yer almayacağı ve maçlarda oynamayacağı kaydedildi.





"KULÜBÜN DEĞERLERİNE AYKIRI DAVRANDI"





Açıklamada, bu kararın alınma gerekçesiyle ilgili olarak, özellikle kulübün değerlerine aykırı davranışın olması ve oyuncunun korunması gösterildi.





Futbolcuyla yapılan sözleşmenin geçerliliğinin sürdüğü ifade edilen açıklamada, tüm tarafları korumak için St. Pauli kulübünün Enver Cenk Şahin'e başka takımda antrenman yapma ve takım aramasına izin verildiği kaydedildi.





Enver Cenk Şahin, Instagram hesabından cuma günü, "Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız. Dualarımız sizinle." şeklinde bir paylaşımda bulunarak Barış Pınarı Harekatına desteğini bildirmişti.





BAŞAKŞEHİR'DER "GERİ DÖN" ÇAĞRISI





Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, askeri harekâta destek veren mesajından sonra Almanya İkinci Futbol Ligi ekibi St. Pauli'de kadro dışı bırakılan Türk futbolcu Enver Cenk Şahin'e sahip çıktı.





Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, eski futbolcusu için, Türk Bayrağı ile " #ComeBackHome (Evine geri dön) #EnverCenkŞahin" mesajı paylaşıldı.





Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Başakşehir'de 2010 yılında profesyonel kariyerine başlayan Enver Cenk Şahin, 2016-2017 sezonu başında St. Pauli'ye transfer olmuştu.