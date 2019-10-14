Samanyolu Haber /Spor / Askeri harekâta destek veren Türk futbolcu Almanya'da kadro dışı /14 Ekim 2019 21:56

Askeri harekâta destek veren Türk futbolcu Almanya'da kadro dışı

Almanya 2. Lig ekiplerinden St. Pauli'de forma giyen Türk futbolcu Enver Cenk Şahin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekâtına destek verdiği paylaşımdan sonra kadro dışı bırakıldı.

SHABER3.COM

St. Pauli Kulübünden yapılan açıklamada, Türk Ordusunun Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekâtına dair Enver Cenk Şahin'in Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ilgili iç değerlendirmenin tamamlandığı belirtti. 

Kulübün yetkileriyle ve futbolcuyla yapılan görüşmelerden sonra Cenk Şahin’in antrenmanda yer almayacağı ve maçlarda oynamayacağı kaydedildi. 

"KULÜBÜN DEĞERLERİNE AYKIRI DAVRANDI"

Açıklamada, bu kararın alınma gerekçesiyle ilgili olarak, özellikle kulübün değerlerine aykırı davranışın olması ve oyuncunun korunması gösterildi.

Futbolcuyla yapılan sözleşmenin geçerliliğinin sürdüğü ifade edilen açıklamada, tüm tarafları korumak için St. Pauli kulübünün Enver Cenk Şahin'e başka takımda antrenman yapma ve takım aramasına izin verildiği kaydedildi.

Enver Cenk Şahin, Instagram hesabından cuma günü, "Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız. Dualarımız sizinle." şeklinde bir paylaşımda bulunarak Barış Pınarı Harekatına desteğini bildirmişti.

BAŞAKŞEHİR'DER "GERİ DÖN" ÇAĞRISI

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, askeri harekâta destek veren mesajından sonra Almanya İkinci Futbol Ligi ekibi St. Pauli'de kadro dışı bırakılan Türk futbolcu Enver Cenk Şahin'e sahip çıktı.

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, eski futbolcusu için, Türk Bayrağı ile " #ComeBackHome (Evine geri dön) #EnverCenkŞahin" mesajı paylaşıldı.

Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Başakşehir'de 2010 yılında profesyonel kariyerine başlayan Enver Cenk Şahin, 2016-2017 sezonu başında St. Pauli'ye transfer olmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Askeri harekâta destek veren Türk futbolcu Almanya'da... Sonraki Haber >>

A Haber muhabirinin foyası canlı yayında ortaya çıktı

A Haber muhabirinin foyası canlı yayında ortaya çıktı

Üç hafta sonra Bahçeli'den ilk görüntü

Üç hafta sonra Bahçeli'den ilk görüntü

Japonlar Tayfun sonrası farelerle uğraşıyor

Japonlar Tayfun sonrası farelerle uğraşıyor

İspanya Milli Günü'nde paraşütçü direğe çarptı

İspanya Milli Günü'nde paraşütçü direğe çarptı

Hababam sınıfındaki deney gerçek oldu

Hababam sınıfındaki deney gerçek oldu

Gaz sıkışması ortalığı savaş alanına çevirdi

Gaz sıkışması ortalığı savaş alanına çevirdi

İnşaatın çökme anı kameralarda

İnşaatın çökme anı kameralarda

Asla vazgeçmeyeceğiz!

Asla vazgeçmeyeceğiz!

İşte görünmez kaza buna denir !

İşte görünmez kaza buna denir !

Polis panzerinin altında kaldı

Polis panzerinin altında kaldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:26:24