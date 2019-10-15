Barış Pınarı'na destek fotoğrafı paylaşan kulübe soruşturma

Belçika Futbol Federasyonu, Barış Pınarı Harekatı’na asker selamı ile destek veren alt yapı takımının fotoğrafını paylaşan Belçika’daki Beringen Türkgücü hakkında soruşturma kararı aldı.



Türkiye’nin Kuzey Suriye’ye yönelik düzenlediği ‘Barış Pınarı Harekâtı’ isimli askeri operasyona asker selamı ile destek veren alt yapı takımının fotoğrafını paylaşan Belçika’daki Beringen Türkgücü (Turkse FC) kulübüne, Belçika Futbol Federasyonu tarafından soruşturma başlatıldı.





Belçika Futbol Federasyonu'nun bir kolu olan Voetbal Vlaanderen, resmi amatör (provinciaal) liginde mücadele veren Beringen Türkgücü (Turkse FC) kulübünün bazı fotoğrafları ve videoları hakkında soruşturma başlattı.





Federasyonun soruşturma başlattığı paylaşımda ise genç futbolcuların yer aldığı ve paylaşıma, “U10'umuzun 5-3'üyle kazandığımız zafer, askerlerimiz için bir hediye olsun” notu düşülmüştü.





Çok sayıda Türk’ün yaşadığı Beringen’de kurulan Beringen Türkgücü ayrıca Belçika’nin ilk Türk kulüplerinden.