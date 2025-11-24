Barış umudu Ruble'yi güçlendirdi

Samanyoluhaber.com - Moskova





Rusya para birimi ruble, döviz kuru olarak değer kazandı. Dolar kuru, 79 ruble seviyesinin altına inerken sabah seansında Çin yuanı da sonbahar döneminin en düşük seviyelerine yaklaştı.





Yatırımcılar bu olumlu havayı, ABD'nin hazırladığı 28 maddelik barış taslağına bağladı.





Piyasa analistleri, rubledeki güçlenmenin arkasında "Plan T" olarak anılan barış taslağının medyaya yansıyan detaylarının yattığını belirtti. Söz konusu taslakta yer alan; Kırım, Donetsk ve Lugansk'ın fiilen Rusya'ya bırakılması, Herson-Zaporijya hattının dondurulması ve yaptırımların kademeli olarak hafifletilmesi gibi maddelerin, piyasalarda olumlu bir beklenti yarattığı ifade ediliyor.





Haftalık Kayıp ve Uzman Yorumları





Haftanın genelinde dolar, ruble karşısında yaklaşık %2 değer kaybetti. Banka Zenit analisti Vladimir Evstifeyev, bu durumu "pozitif senaryoda Rusya piyasasının yeniden yabancı yatırımcıya açılma ihtimali" olarak yorumladı. Sovkombank kıdemli uzmanı Mihail Vasilyev ise, Kasım ayı vergi dönemi nedeniyle ihracatçıların döviz satışına erken başlamış olabileceğine dikkat çekti.





PSB analisti Bogdan Zvariç ise yuanın önümüzdeki hafta 11 ruble altını test edebileceği öngörüsünde bulundu.





Uzmanlar, önümüzdeki dönem için iki farklı senaryo üzerinde duruyor:





Olumlu Senaryo: Müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi durumunda dolar kuru 76-77 ruble bandına, hatta güçlü bir anlaşma ile 70-80 bandına kadar gerileyebilir.





Olumsuz Senaryo: Müzakerelerde başarısızlık sinyalleri gelmesi durumunda ise dolar kuru, Kasım ortası seviyeleri olan 81 ruble üzerine çıkabilir.