Barış Yarkadaş belgesini yayımladı

Dünyayı alarma geçiren ve şu ana kadar 213 kişinin ölümüne sebep olan Koronavirüs'ün İstanbul'da ortaya çıktığı iddia edildi.

Gazeteci Barış Yarkadaş, Twitter'dan yaptığı açıklamada Çapa Tıp Fakültesi'nde Çinli bir çocuğa Koronavirüs teşhisi konulduğunu iddia etti.

Yarkadaş, "Çinli çocuğun tedavi altına alındığı bölgede tam anlamıyla bir 'karantina' yok. Aynı katta başka çocuklar da var. Personel ise sadece maske takıyor." ifadelerini kullandı

"6 YAŞINDA ÇİNLİ BİR ÇOCUK KARANTİNAYA ALINDI"



Yarkadaş şunları kaydetti: "Dün gece saat 21:00 sularında 6 yaşındaki Çinli bir çocuk, ailesi tarafından Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'ne getirildi. Çocuk, ilk tedavisinin ardından ilaç verilerek evine gönderildi. Ancak ailesi gece geç saatlerde bu kez İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne başvurdu."





Bu sabah saat toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ise "Şüpheli görülen 68 kişiden örnek alarak analiz edildi. Şu ana kadar Türkiye'de kesin olarak yeni Koronavirüs tanısı alan hastamız olmadı." dedi.





?Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarının ardından paylaşımlarına devam eden Yarkadaş, "Neden dün gece İÜ'ye gelen 6 yaşındaki Çinli kız çocuğunu hastaneye hemen yatırıp diğer hastaları bölümden çıkardınız?" diye sordu.





Yarkadaş, 6 yaşındaki Çinli kız çocuğunun iki yakınının da karantinaya alındığını öne sürdü.





İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ: HENÜZ KESİN TEŞHİS KONULMADI





Yarkadaş’ın gündeme getirdiği iddia ile ilgili İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi kaynakları açıklama yaptı.





Koronavirüs şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan Çinli çocuğun 10 gün önce Şangay’dan Türkiye’ye geldiğinin öğrenildiğini bildiren kaynaklar, an itibariyle hastalığın kesin teşhisinin yapılmadığını kaydetti.





Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan ilk tedaviye rağmen çocuğun durumunun dün akşam saatlerinde ağırlaştığını aktaran tıp fakültesi kaynakları, bugün ise durumunun daha iyi olduğunu söyledi.





Koronavirüs şüphesi sebebiyle gerekli tetkiklerin yapıldığını, ancak sonuçların ise henüz çıkmadığını belirtti.





YARKADAŞ EKRAN GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI





İlerleyen saatlerde bir tweet daha atan Yarkadaş, "Hasta haklarına saygıdan dolayı Çinli çocukla ilgili fazla bilgi vermek istemedim. Ancak yandaş medya ve Sağlık Bakanlığı beni yalanlamaya çalışınca belgeyi yayınlamak şart oldu." dedi.





Yarkadaş devamında ekran görüntüsü ile birlikte, "İŞTE BELGE: Bakın bakalım Y. M. adlı 6 yaşındaki kız çocuğu için Dr. hangi teşhisi koymuş!" ifadelerini kullanarak hasta olduğunu iddia ettiği çocuğa ait kaydı paylaştı. Kayıt şu şekilde." ifadelerini kullandı.