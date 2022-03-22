Barış Yarkadaş ile Ukraynalı gazeteci arasında 'işkence' tartışması

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaştan farklı kareler dünya gündemine yansımaya devam ediyor.





Bu görüntülerden bazılarında ise insanların sokaklardaki direklere bağlandığı ve bazılarının dövüldüğü görülüyor.





Söz konusu içerikleri paylaşan gazeteci Gülsüm Halilova ile Korkusuz Gazetesi Yazarı Barış Yarkadaş arasında bu görüntüler üzerinden 'işkence' tartışması yaşandı.







Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan görüntüler paylaşan Gülsüm Halilova dün gece tartışma meydana getiren bir fotoğraf yayımladı.

"İŞKENCEYİ VE İNFAZI SAVUNUYORSUN"





Gülsüm Hanım, yaptığım eleştiri sonrası, işkenceyi olumlama anlamına gelen ifadenizin yer aldığı twiti ve fotoğrafı kaldırmanız doğru oldu. Ben de zaten yaptığınızı eleştirmiştim. Aklın yolu bir. Gazetecilerin kuşkusuz siyasi fikri olur. Her koşulda hukuka bağlı olmalıyız.





İşte tartışma meydana getiren o tweet:





Fotoğrafta direğe bağlanmış bir Ukraynalı vardı.Gazeteci Halilova bu fotoğrafın altına “Hırsızlık yapanları ibreti alem için direğe bağlıyorlar” yazdı.Korkusuz Gazetesi Yazarı Barış Yarkadaş ise bu paylaşıma tepki gösterdi ve “Yazıklar olsun. İşkenceyi ve infazı savunuyorsun. Savaşın bile bir hukuku vardır” ifadesini kullandı.Gülsüm Halilova bunun üzerine “Ben olanı anlattım. Olayı savunmadım” dedi. Tartışmanın büyümesi üzerine Gülsüm Halilova yaptığı paylaşımı sildi. Halilova daha sonra paylaşımı silme gerekçesini de açıkladı. Fotoğrafı yayımlamasının doğru olmadığını ve yapılanları eleştirdiğini açıkladı.