Samanyolu Haber /Gündem / Barış Yarkadaş'tan çok konuşulacak Perinçek iddiası /15 Ağustos 2022 23:55

Barış Yarkadaş'tan çok konuşulacak Perinçek iddiası

Korkusuz yazarı ve televizyon yorumcusu Barış Yarkadaş; Fuat Uğur, Şaban Sevinç, Hacı Yakışıklı, Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı'nda gündemi değerlendirirken dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Korkusuz yazarı ve televizyon yorumcusu Barış Yarkadaş; Fuat Uğur, Şaban Sevinç, Hacı Yakışıklı, Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı'nda gündemi değerlendirirken dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara’da düzenlenen 13. Büyükelçiler Konferansı’nın kapanışında “Muhalefet ile Suriye’deki rejimi bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım. Aksi takdirde kalıcı bir barış olmaz” demişti.

Yarkadaş, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Vatan Partisi’nin Genel Başkanı Doğu Perinçek ve AK Parti’den istifa ederek Vatan Partisi’ne geçen Ethem Sancak, önümüzdeki 10 gün içinde Suriye’ye giderek hem Esad’la hem de Esad’ın kabinesinde bulunan bakanlarla gayri resmi bir görüşme gerçekleştirecek."
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