Hapishaneden çıkmadan gözaltına alınan Kavala'yı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk eden savcılık, 15 Temmuz organizasyonuyla suçlanan ve hakkında yakalama kararı olan ABD'li Henry Barkey ile darbe girişiminden 3 gün sonra Karaköy'deki bir lokantada bir araya geldiğini iddia etti.

Tutuklu bulunduğu Gezi Parkı eylemleriyle ilgili davada beraat eden ve hakkında tahliye kararı verilen Osman Kavala, hapishaneden çıkmadan tekrar gözaltına alınıp tutuklandı.

Barkey: Osman'ın en büyük şanssızlığı...





Ayrıca Henry Barkey de DW Türkçe'ye verdiği mülakatta, "Osman Kavala ile bir kez bile telefonda görüşmedim. Osman'ı içeride tutmak için uyduruyorlar. Osman'ın en büyük şanssızlığı benim o gün Karaköy Lokantası'na gitmiş olmam." ifadelerini kullandı.





Savcılığın sevk yazısında, "Yapılan iletişim analizlerinden de anlaşılacağı üzere, darbe girişimi öncesi ve sonrasında yoğun irtibatlarının bulunduğu..." ifadeleri de yer aldı. Kavala, ilk gözaltına alındığı tarih olan 2017 yılının ekim ayında da, Henry Barkey'le irtibatı ve 15 Temmuz'un organizasyonuyla suçlanıyordu.





2019 yılının ekim ayında ise bu suçlama nedeniyle tahliye olmuş, Gezi Parkı eylemlerinin organizasyonu ve finansmanıyla ilgili davadaki tutukluluğu devam etmişti. Gezi Parkı davasında beraat ettikten sonra tahliyesi beklenirken karşısına yine 15 Temmuz suçlaması ve Barkey'le iletişimde olduğu iddiası çıktı.





Emniyetten rapor





Kavala'nın Barkey ile telefon görüşmesi yapıp yapmadığına ilişkin, Kavala'nın ilk gözaltına alındığı 2017 yılının ekim ayında, emniyet mahkemeye 23 Ekim 2017'de HTS Analiz Raporu gönderdi.