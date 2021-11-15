Samanyolu Haber /Gündem / "Erdoğan-Bahçeli birlikteliği varlığımızın da güvencesi" /15 Kasım 2021 17:01

"Erdoğan-Bahçeli birlikteliği varlığımızın da güvencesi"

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, Erdoğan’la Devlet Bahçeli’nin birlikteliğinin ‘sadece demokrasinin değil varlıklarının da güvencesi olduğunu’ söyledi. Barlas, “Keşke Türk siyasetinin önde gelenlerinin hepsi Bahçeli ve Erdoğan kadar bilinçli olsalar.” dedi.

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Mehmet Barlas, bugünkü köşesinde ‘Erdoğan ve Bahçeli birlikteliği’ başlıklı bir yazı kaleme aldı. Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında anayasa konusunda anlaşmazlık yaşandığı iddialarına tepki gösterdi. Barlas, “İkisi ile de ayrı ayrı konuştuğunuz zaman böyle bir şeyin olmadığını görüyorsunuz. En önemli müttefikleri tarafından kuşatılmış, kimin dost kimin düşman olduğu kesin olarak bilinmediği bir ortamda Cumhur İttifakı’nı kuranların anayasa konusunda anlaşmazlığa düşmeleri mümkün değildir. Keşke Türk siyasetinin önde gelenlerinin hepsi Bahçeli ve Erdoğan kadar bilinçli olsalar.” ifadelerini kullandı.
 
Barlas ayrıca, Erdoğan ile Bahçeli’nin ‘Türkiye’nin siyasi aklını temsil ettiklerini’ belirterek şunları söyledi: “Bereket Cumhur İttifakı ve Erdoğan ile Bahçeli var. Bu ikili Türkiye’nin büyük siyasi aklını temsil ediyorlar. Bunun da bilincindeler. Yani Erdoğan ile Bahçeli arasında en ufak bir anlaşmazlık olduğunda, bunu bilenler hemen devreye girmelidirler. Çünkü bu birliktelik sadece demokrasimizin değil varlığımızın da güvencelerinden biridir.”
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