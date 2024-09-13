Samanyolu Haber /Gündem / Baro Başkanından Narin'in bacağının nasıl koptuğuyla ilgili açıklama /13 Eylül 2024 15:03

Baro Başkanından Narin'in bacağının nasıl koptuğuyla ilgili açıklama

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, yaptığı basın açıklamasında flaş bir açıklama yaptı.

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Baro Başkanı Eren, Narin'in bacağının dışardan bir müdahale sonucu koparılmış olabileceğini söyledi. Amca Salim Güran'ın yeniden ifadeye çağrılması gerektiğini söyleyen Eren, tutuklanmayanların ağız birliği yaptığı haberlere de yansıyor" dedi.

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, yaptığı basın açıklamasında çuval içinde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin'in cinayetine ilişkin kritik detaylara dikkat çekti. Eren, davaya müşteki olarak katılmak için başvuru yaptıklarını açıkladı. Eren ayrıca süreç boyunca yaşananlar kapsamında resmi makamları ve basını eleştirdi.

"PAYLAŞILAN İLK RAPOR, ÖN OTOPSİ RAPORU DEĞİLDİ, BİR TUTANAKTI"
Eren, "Narin'in ön otopsi raporu çıktı" şeklinde yapılan haberleri eleştirdi ve o raporun aslında bir otopsi raporu değil, bir tutanak olduğunu ifade etti. Eren, "O rapor, ön otopsi raporu değildi, o bir tutanaktı. Herkes tarafından paylaşıldı" dedi.

"KOPAN BACAKTA HİÇ ET PARÇASI KALMAMIŞ"
Eren, Narin'in bacağının dışardan bir müdahale sonucu koparılmış olabileceğini söyledi. Narin’in kopan bacağının ‘dışarıdan bir canlının müdahalesiyle kopmuş gibi gözüktüğünü’ söyleyen Eren, “Nevzat, üzülerek ifade ediyorum, bir bacağının dışarıda kaldığını ifade tutanağında ifade ediyor. O bacak kopmuştur. Doğrudur. Yine savcı tutanağına baktığımızda, o bacağın üzerinde hiçbir et parçası kalmadığını size açıklamak istiyorum. Dizden aşağı olan bölümde hiçbir et parçasının olmaması, dışarıdan bir canlının müdahalesinin işaretidir” dedi.

"Narin'in bacağı dışardan bir müdahaleyle koparılmış olabilir. Her evden örnek alınmalıydı. Geç kalındı."

Amca Salim Güran'ın yeniden ifadeye çağrılması gerektiğini söyleyen Eren, tutuklanmayanların ağız birliği yaptığı haberlere de yansıyor" dedi.

KAYALIKLARDAKİ KAN DETAYI

Eren şöyle devam etti:

"Kayalıklardaki kan Narin'in değil dendi. Hala dosyaya kan örneklerini beklediğimiz sonuçlar. Hangi bilimsel veriye göre bu açıklama yapıldı? Hala dosyaya kan örneklerini beklediğimiz sonuçlar. Hangi bilimsel veriye göre bu açıklama yapıldı?

Köylülerden alınan beyan üzerine bu açıklamanın yapıldığını anlıyoruz.

Soruşturma sürecinin başını kolluğu çocuğun tamamen katledildiği üzere köydeki hem muhtar hem diğer tanıkların belirlemeleri yönelik tavırlarıyla kolluğun da kamunun yönlendirildiğini söyleyebiliriz. Aile bireyleri sürekli kaçırılma algısı yarattı. Kimler tarafından nasıl ifade vermeleri gerektiği her gün anlatılıyor. "

TEMBİHLİ SAAT SÖYLENDİ
Narin 30 dakika içinde öldürülüyor, o hale getiriliyor. Bu 30 dakikayı çözdüğümüzde kim nerede ne yapıyordu çözeceğiz. Bize bile bile saati yanlış verdiler çünkü. Narin'in kaybolduğu saat bilinçli olarak yanlış söylendi.

10 kişi tutuklandı, hiçbiri cinayeti üstlenmedi. 10 tutuklu var katil yok. Hiçbiri cinayeti üstlenmedi katili de söylemedi "

Nahit Eren öte yandan "Narin'in kırmızı eşarbı çuvalın içindeydi" dedi
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