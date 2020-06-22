Samanyolu Haber /Gündem / Baro başkanlarına Ankara yasak! /22 Haziran 2020 11:42

Baro başkanlarına Ankara yasak!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinin baroların yapısını ve seçim sistemini değiştirmesine karşı Ankara'ya yürüyen baro başkanlarının şehre girişine polis izin vermiyor.

Baro başkanlarına Ankara yasak!

Barolar, çoklu baro ve nisbi şeçim sisteminin önünü açacak düzenlemeye karşı 19 Haziran'da Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya Savunma Yürüyüşü'nü başlattı. 

Bugün Ankara'ya ulaşan baro başkalarının şehre girişi polis tarafından engellendi.

Van Barosu Başkan Yardımcı Hamza Çiftçi ve Çağdaş Hukukçulur Derneği (ÇHD) Ankara Şubesi sosyal medya üzerinden yaptıkları canlı yayınla polis ve baro başkanları arasında geçen tartışmayı aktardı.

İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Baran Selanik de şahsi Twitter hesasında polisin, şehre girişe izin vermediğini belirtti. 

POLİS, BARO BAŞKANINA YUMRUK ATTI

Polislerle avukatlar arasında arbede çıktığını belirten Selanik gelişmeleri şu şekilde aktardı: "Bir polis memurunun Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş Şarklı’ya yumruk atması sonucu arbede çıktı. Polis, Ordu Barosu Başkanı Av. Haluk Murat Poyraz’ı gözaltına almak istedi. Vermedik."

Selanik, "Polis, yoldan yürümek istediğimizde duran araç şoförlerine üstümüze sürmeleri için bağırıyor. Yürümek istediğimizde yeniden engellendik. Çıkan arbedede İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel’e bir polis memuru yumruk atmak istedi, ancak yumruk isabet etmedi. Bir baro başkanının gözlüğü kırıldı." ifadelerini kullandı.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) yönetim kurulu üyelerinin bir kısmının kendilerin destek vermek için yanlarına geldiğini belirten Selanik, "Metin Feyzioğlu’ndan hâlâ ses yok." dedi.

FAZLA SÖZEN NE HACET, MANZARA ORTADA!

Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın, yürüyüş hakkına dikkati çekmek için yola düştüklerini dile getirerek, "60’a yakın baro başkanın yürüyerek Ankara’ya girmesine izin verilmiyor. 3 günlük yürüyüşümüzün bir amacı da yurttaşın tümüyle yasaklanan barışçıl gösteri ve yürüyüş hakkına dikkati çekmekti. Artık bir şey söylemeye zaten gerek kalmadı, manzara ortada." dedi.



CHP PM üyesi hukukçu İlhan Cihaner de baro başkanlarının “sosyal mesafeye uygun” olarak yürümeye hazırlandığını ifade etti.

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Baro başkanlarına Ankara yasak!

Baro başkanlarına Ankara yasak!

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