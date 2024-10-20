Samanyolu Haber /Gündem / Baro seçiminde MHP'den AKP'ye büyük şok! /20 Ekim 2024 21:24

Baro seçiminde MHP'den AKP'ye büyük şok!

Ankara ve İstanbul 2 No'lu baroları da yeni yönetimlerini belirledi. Ankara'da AKP'nin desteklediği mevcut başkan Hafif'i geride bırakan MHP'li Ağdemir 2 No'lu Baro'nun yeni başkanı oldu.

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Ankara 2 No'lu Barosu Başkanlığına, MHP ve Ülkü Ocakları'nın desteklediği Gökhan Ağdemir seçildi. AKP'nin desteklediği mevcut başkan Sabri Hafif ise yarışı kaybetti. 

Baronun, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Cemil Birsel Konferans Salonu'nda düzenlenen 2. Olağan Genel Kurulu'nda, mevcut Baro Başkanı Sabri Hafif ile Başkan Adayı Gökhan Ağdemir yarıştı.

Seçimde, 883 alan Gökhan Ağdemir, 2 No'lu Baro'nun yeni başkanı oldu. Sabri Hafif ise 781 oy aldı.

Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı, önceki gün sosyal medya hesabından Gökhan Ağdemir'i desteklediklerini duyurmuştu: Yarın gerçekleştirilecek olan Ankara 2 Nolu Baro seçiminde başkan adayımız Sayın Av. @gokhanagdemir beyefendiye başarılar dileriz."  

İSTANBUL'DA YENİDEN ŞAMLI DÖNEMİ 
İstanbul 2 No'lu Barosu Olağan Genel Kurulu'nda ise Yasin Şamlı, yeniden başkan seçildi.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Hukuk Fakültesi'nde gerçekleştirilen genel kurulda başkanlık için 3 aday yarıştı, 13 sandık kuruldu.

3 bin 272 avukatın oy kullanma hakkının bulunduğu seçimde sandıklar saat 17.00 itibarıyla kapandı.

Seçimde Yasin Şamlı, 1215 oyla yeniden başkan seçildi.

Diğer adaylardan Ahmet Yılmaz 780, Murat Güneş 30 oy aldı.
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