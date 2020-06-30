Samanyolu Haber /Gündem / Barolar 3 Temmuz'da miting düzenleyecek /30 Haziran 2020 19:37

Barolar 3 Temmuz'da miting düzenleyecek

AKP'nin çoklu baro yasa teklifine karşı baro başkanları ortak açıklama yaptı. Barolar adına açıklama yapan Amasya Baro Başkanı Ahmet Melik, hükümete tekliften vazgeçme çağrısında bulunarak, “Barolar siyaset yapıyor, denilerek ortaya konulan kanun teklifi baroları siyasallaştırmaktadır. Asıl barolar şimdi bölünmektedir” dedi. Melik, teklife karşı 3 Temmuz’da Ankara’da “Savunma Mitingi” yapılacağını duyurdu.

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AKP'nin Avukatlık Kanunu’da ve baroların yapısında değişiklik yaparak çoklu baro sistemini düzenleyen ve bugün Meclis'e sunulan yasa teklifine karşı baro başkanları Ankara Bilkent Otel’de basın toplantısı düzenledi.

Baro Başkanları adına ortak açıklamayı Amasya Baro Başkanı Ahmet Melik yaptı. Melik, 80 baro başkanının kendilerine destek verdiğini vurgulayarak, 3 Temmuz’da değişikliğe karış Ankara’da “Savunma Mitingi” yapacaklarını duyurdu.

Melik, hükümete tekliften vazgeçme çağrısında bulunarak, “Barolar siyaset yapıyor denilerek ortaya konulan kanun teklifi baroları siyasallaştırmaktadır. Asıl barolar şimdi bölünmektedir” dedi.

Melik’in açıklamasında öne çıkan başlıklar şunlar: 

“AKP Genel Başkan Yardımcı Cahit Özkan tarafından Avukatlık Kanun’nda yapılmak istenen değişiklik açıklandı. Açıklamada kamuoyu yanıltılmıştır. Temsilde adalet konusunda fikre sahip değiller. Avukatlık stajı konusunda barolara haksızlık yapılıyor.

Binlerce stajyer avukat barındıran barolarımız eğitimlerini sürdürmektedir. Meslektaşlarımızdan tahsil edilen aidatlarla bunları gerçekleştiriyoruz. 'Barolar siyaset yapıyor' denilerek ortaya konulan kanun teklifi baroları siyasallaştırmaktadır. Asıl barolar şimdi bölünmektedir. 5 bin sınırı neye göre belirlenmiştir.

BİZ DESTEKLEMİYORUZ

Cahit Özkan, baro başkanlarının Ankara’ya yürümüş olduğunu bilmesine rağmen açıklamasında değişikliğin baroların ve hukukçuların desteğini aldığını ifade etmektedir. 80 baro olarak bu düzenlemeyi istemiyoruz. Temsilde adalet gerçekçi değildir. Bu taslakla Türkiye Barolar Birliği temsilinde adalet de sağlamıyor. Bu seçmen iradesine saygısızlığın ifadesidir.

Genç avukatlar için ortaya konulan aidat indirimi çok sayıda baromuz tarafından genel kurul kararıyla hayata geçirildi. CMK görevlerinde ücretlerin avukatlık asgari ücret seviyesine çekilmesi talebimiz bile teklifte nazara alınmamış.

BU PROJEDEN VAZGEÇİN

Hazırlıkların sona erdirilmesini isteyen baro başkanları olarak siyasi iktidara bölme ve parçalama projesinden vazgeçmesi çağrısında bulunuyoruz. Bizler Türkiye’nin baroları olarak 3 Temmuz’da saat 14.00’te Ankara’da yapılacak savunma mitingine davet ediyoruz.

Samsun Baro başkanımızın istifa ettiğini öğrendik. Yaptığı çalışmalardan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Nelere mal olduğunu görmeniz açısından önemli.”
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